Marianne Vos is hersteld van de verwondingen die ze vorige week opliep bij een valpartij in de Energy Women's Tour. De drievoudig wereldkampioene op de weg voelt zich klaar voor de Europese Spelen in Minsk.

"Ik heb nog steeds hechtingen in mijn neus, lip en kaak, maar de doktoren hebben groen licht gegeven om naar Minsk te gaan", zegt Vos op de website van haar ploeg CCC-Liv. "Ik heb er zin in en ben vol vertrouwen met de sterke Nederlandse selectie."

De 32-jarige Vos reed in de leiderstrui in de Energy Women's Tour toen ze na een massale valpartij moest opgeven. "Ik voel me nu goed en heb geen problemen meer. Na terugkeer in Nederland kon ik snel weer op de fiets en heb ik de geplande trainingsblokken afgewerkt."

Vos hoopt op een goed resultaat bij de Europese Spelen. "De zwellingen aan mijn gezicht zijn afgenomen en mijn vorm is goed."

Ook Van der Breggen in Nederlandse selectie

Vrijdag begint in de hoofdstad van Wit-Rusland de tweede editie van de Europese Spelen, waar wedstrijden in vijftien takken van sport worden gehouden. De eerste wielerkoers in Minsk is op zaterdag.

Behalve Vos behoren wereldkampioene Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters en Lorena Wiebes tot de Nederlandse selectie. Bij de mannen laten de toppers het evenement links liggen. De Nederlandse groep bestaat uit Moreno Hofland, Ramon Sinkeldam, Dennis van Winden, Joris Nieuwenhuis en Bram Welten.

Vier jaar geleden bij de eerste editie van de Europese Spelen in Baku veroverde Van der Breggen brons, de winst ging naar Alena Amialiusik uit Wit-Rusland. De Spanjaard Luis Leon Sánchez won de koers bij de mannen, Niki Terpstra was op de achtste plek de beste Nederlander.