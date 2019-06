De start van de Vuelta a España van volgend jaar is op vrijdag 14 augustus in Utrecht. De Spaanse wielerronde zal ook nog op zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus in Nederland zijn.

In december van vorig jaar werd al bekend dat de Vuelta in 2020 begint met een ploegentijdrit in Utrecht, dat de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht loopt en dat de derde rit de start en finish in Breda heeft.

Mede door de Olympische Zomerspelen van volgend jaar in Tokio (24 juli-9 augustus) was het nog niet bekend wanneer de Ronde van Spanje zou starten. De organisatie maakte het besluit daarover dinsdag bekend.

Na de drie Nederlandse etappes volgt een rustdag, waarna de Vuelta verdergaat in Spanje.

Utrecht wordt de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. De stad was in 2010 finishplaats in de Giro d'Italia en in 2015 werd de start van de Tour de France er gehouden. De Vuelta van 2020 begint met een ploegentijdrit van 23,7 kilometer met start en finish bij de Jaarbeurs.