Elia Viviani heeft dinsdag de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Italiaans kampioen was de sterkste in de massasprint.

Viviani troefde in de straten van Arlesheim Michael Matthews (tweede) en Peter Sagan (derde) af. Sagan won maandag nog de derde etappe.

De dertigjarige Viviani boekte zijn vijfde overwinning van dit jaar. Eerder was de renner van Deceuninck-Quick-Step de sterkste in de Cadel Evans Great Ocean Roac Race en ritten in de Tour Down Under, de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en Tirreno-Adriatico.

In het algemeen klassement behoudt Sagan de leiding. De Slowaak heeft tien seconden voorsprong op nummer twee Matthews. De Deen Kasper Asgreen staat op vijftien seconden derde.

De rit werd ontsierd door een zware valpartij van Geraint Thomas. De Tour-winnaar ging op 30 kilometer van de finish onderuit en bleef lang op het asfalt zitten. Hij had bloed in zijn gezicht en voelde aan zijn rechterschouder.

Woensdag gaat de Ronde van Zwitserland verder met een heuvelachtige rit over 177 kilometer van Münchenstein naar Einsiedeln.

Van der Hoorn in kopgroep van vier

De vierde etappe voerde het peloton over bijna 164 kilometer van Murten naar Arlesheim. Onderweg kregen de renners een klim van de tweede categorie en één van de derde categorie voor hun kiezen.

Al vroeg in de rit gingen de Amerikaan Robin Carpenter, de Duitser Simon Geschke en de Zwitser Gian Friesecke op avontuur. Het trio kreeg even later gezelschap van Taco van der Hoorn.

De vluchters kregen niet al te veel ruimte van het peloton en bouwden een maximale voorsprong van 3,5e minuut op. Met nog zo'n 60 kilometer voor de boeg liep het verschil langzaamaan terug.

Voor Van der Hoorn en Carpenter was het avontuur op de Eichenberg, de klim van de derde categorie, voorbij. Geschke werd even later ook ingerekend en Friesecke moest zich op 11 kilometer van de meet gewonnen geven.

Een massasprint was onvermijdelijk en daarin was Viviani overtuigend de sterkste. Sagan kwam niet meer in de buurt van de Italiaan en werd zelf in de laatste meters nog gepasseerd door Matthews.