Geraint Thomas is dinsdag afgestapt in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. De winnaar van de Tour de France van vorig jaar is na Chris Froome al de tweede Team INEOS-kopman met pech deze maand.

De 33-jarige Thomas ging in de etappe van Murten naar Arlesheim met nog zo'n 30 kilometer te gaan onderuit. De renner uit Wales bleef lang op het asfalt zitten. Hij had bloed in zijn gezicht en voelde aan zijn rechterschouder.

"Geraint Thomas heeft jammer genoeg moeten opgeven in de Ronde van Zwitserland", meldt Team INEOS in een eerste reactie op Twitter. "Hij was bij kennis en heeft met het team gesproken na zijn val. Hij zal naar het ziekenhuis gaan voor verdere onderzoeken."

De val van Thomas is wederom een flinke klap voor Team INEOS, de Britse ploeg die in de afgelopen zeven jaar zes keer de Tour won.

Het is al zeker dat Froome niet zal starten in de Ronde van Frankrijk, omdat hij vorige week tijdens de verkenning van de tijdrit in het Criterium du Dauphiné met hoge snelheid tegen een muur aan knalde. De viervoudig Tour-winnaar liep daarbij breuken op aan zijn nek, dijbeen, heup, elleboog en ribben.

INEOS heeft Bernal nog achter de hand

Thomas, die na drie etappes op de achtste plaats stond in het klassement van de Ronde van Zwitserland, won de Tour vorig jaar voor het eerst. Hij bleef Tom Dumoulin en Froome voor.

Dumoulin is momenteel ook niet in goeden doen. De Limburger besloot maandag vanwege pijn aan zijn knie om nog niet op hoogtestage te gaan in voorbereiding op de Tour.

INEOS heeft nog de jonge Colombiaan Egan Bernal achter de hand als eventuele kopman in de Tour. Wout Poels maakte vorige week een goede indruk in de Dauphiné met de zege in de koninginnenrit en de vierde plek in het eindklassement.