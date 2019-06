Geraint Thomas lijkt geen breuken te hebben overgehouden aan zijn valpartij in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Volgens ploegleider Gabriel Rasch van Team INEOS valt de fysieke schade mee.

"Geraint heeft een snijwond boven zijn oog", vertelde Rasch aan Cycling Pro Net. "Die bloedde hevig en de dokter besliste daarom dat hij niet verder mocht rijden. Je weet hoe renners zijn, ze willen altijd verder koersen. Geraint ook, maar het was de dokter die vond dat hij naar het ziekenhuis moest."

Thomas ging dinsdag in de etappe van Murten naar Arlesheim met nog zo'n 30 kilometer te gaan onderuit. De winnaar van de Tour de France van vorig jaar bleef lang op het asfalt zitten. Hij had bloed in zijn gezicht en voelde aan zijn rechterschouder.

"Het lijkt er niet naar uit te zien dat er iets gebroken is", aldus Rasch. "Ik ben geen dokter, maar behalve die wond aan zijn oog en nog andere schaafwonden, leek hij vrij oké. Hij kon zijn arm en schouder bewegen."

De 33-jarige Thomas bevindt zich momenteel nog in het ziekenhuis voor nader onderzoek. Team INEOS heeft nog geen update gegeven over de situatie van de Britse renner.

Val Thomas opnieuw klap voor Team INEOS

De val van Thomas is wederom een flinke klap voor Team INEOS, de Britse ploeg die in de afgelopen zeven jaar zes keer de Tour won. De Welshman is na Chris Froome al de tweede kopman van het team met pech deze maand.

Het is al zeker dat Froome niet zal starten in de Ronde van Frankrijk, omdat hij vorige week tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné met hoge snelheid tegen een muur aan knalde. De viervoudig Tour-winnaar liep daarbij breuken op aan zijn nek, dijbeen, heup, elleboog en ribben.

Thomas, die na drie etappes op de achtste plaats stond in het klassement van de Ronde van Zwitserland, won de Tour vorig jaar voor het eerst. Hij bleef Tom Dumoulin en Froome voor.

Dumoulin is momenteel ook niet in goeden doen. De Limburger besloot maandag vanwege pijn aan zijn knie om nog niet op hoogtestage te gaan in voorbereiding op de Tour.

INEOS heeft de jonge Colombiaan Egan Bernal nog achter de hand als eventuele kopman in de Tour. Wout Poels maakte vorige week een goede indruk in de Dauphiné met de zege in de koninginnenrit en de vierde plek in het eindklassement.