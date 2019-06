Geraint Thomas heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Uit onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat de winnaar van de Tour de France van vorig jaar alleen een schaafwond op zijn schouder en een snee boven zijn rechteroog heeft opgelopen.

"Geraint kwam hard ten val en het voelde niet als een goed plan om weer op de fiets te stappen", laat teamarts Derick Macleod weten op de website van Team INEOS.

"Hij is nu met een goed humeur terug in het hotel. We zullen hem de komende dagen in de gaten houden, maar Geraint kennende duurt het niet lang voordat hij weer op de fiets zit."

Thomas ging dinsdag in de etappe van Murten naar Arlesheim met nog zo'n 30 kilometer te gaan onderuit. De Welshman bleef lang op het asfalt zitten. Hij had bloed in zijn gezicht en voelde aan zijn rechterschouder.

Zijn deelname aan de Tour de France, die over twee en een halve week van start gaat, is niet in gevaar. De kopman van Team INEOS kijkt zelfs al uit naar de start in Brussel op 6 juli.

"Natuurlijk is het frustrerend en vormt het een kleine terugslag in mijn voorbereiding op de Tour de France", zegt Thomas. "Maar er is nog genoeg tijd voor de start in Brussel over een paar weken. Ik ben klaar voor 6 juli."

Thomas tweede INEOS-kopman met pech

Thomas is al de tweede kopman van Team INEOS die deze maand ten val kwam. Vorige week knalde Chris Froome met hoge snelheid tegen uur muur aan tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné.

Het is al zeker dat Froome niet zal starten in de Ronde van Frankrijk. De viervoudig Tour-winnaar liep bij zijn valpartij breuken op aan zijn nek, dijbeen, heup, elleboog en ribben.

Thomas, die na drie etappes op de achtste plaats stond in het klassement van de Ronde van Zwitserland, won de Tour vorig jaar voor het eerst. Hij bleef Tom Dumoulin en Froome voor.

Dumoulin is momenteel ook niet in goeden doen. De Limburger besloot maandag vanwege pijn aan zijn knie om nog niet op hoogtestage te gaan in voorbereiding op de Tour.