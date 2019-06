Tom Dumoulin zal voorlopig toch nog niet naar de Alpen vertrekken voor zijn hoogtestage in aanloop naar de Tour de France. De 28-jarige Limburger voelt zich nog niet zeker genoeg over zijn gekwetste knie.

Dumoulin onderging zondag een kleine ingreep aan zijn knie en kreeg vervolgens van de medische staf van Team Sunweb groen licht om naar La Plagne af te reizen. Nu hij heeft toch besloten om de reis in ieder geval met een paar dagen uit te stellen.

"Tom heeft me maandag onderweg twee keer gebeld", vertelt trainer Hendrik Werner van Sunweb in gesprek met de NOS. "Hij stelde zich de vraag: ben ik er wel aan toe? Daarna draaide hij de auto om."

"Hij heeft veel ups en downs gehad. Dat heeft meer met hem gedaan dan we aanvankelijk dachten. Of hij de Tour wel gaat halen? Tom heeft heel vaak tegenslagen gekend en hij heeft er heel vaak antwoorden op gevonden. Dat hou ik in mijn achterhoofd."

Dumoulin kwam halverwege mei in de eerste week van de Giro d'Italia hard ten val en liep daarbij schade op aan zijn knie. Hij moest de Ronde van Italië verlaten en hield er ook in de weken daarop nog pijn aan het gewricht aan over.

Dumoulin maakte vorige week zijn rentree in de Dauphiné. (Foto: ANP)

Niet duidelijk of Dumoulin alsnog naar Alpen afreist

De Giro-winnaar van 2017 maakte vorige week in het Critérium du Dauphiné zijn rentree, al verliep die voorbereidingskoers op de Tour niet heel soepel. Dumoulin sprak weliswaar over "een solide week", maar klaagde ook over terugkerende irritatie in zijn knie. Hij ging zaterdag ook niet meer van start in de voorlaatste etappe.

Het is niet bekend of Dumoulin in een later stadium wel afreist naar Frankrijk. De hoogtestage van de kopman van Sunweb zou een kleine twee weken duren. De Tour de France gaat op zaterdag 6 juli van start met een vlakke etappe door Brussel.

Dumoulin deed vorig jaar mee aan zowel de Giro als de Tour. In de Ronde van Italië eindigde hij als tweede achter Chris Froome en in de Ronde van Frankrijk moest hij Geraint Thomas voor zich dulden op het eindpodium.

Froome, die vorig jaar als derde eindigde in de Tour, doet dit jaar in ieder geval niet mee aan de belangrijkste wielerronde van het jaar. De Brit van Team INEOS kwam vorige week hard ten val tijdens een verkenningstocht voor de tijdrit in de Dauphiné en liep daarbij diverse breuken op.