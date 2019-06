Peter Sagan heeft maandag de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De voormalig wereldkampioen was oppermachtig in de sprint.

De 29-jarige Slowaak liet in de grotendeels vlakke rit van Flamatt naar Murten de Italiaan Elia Viviani en de Duitser John Degenkolb achter zich in de sprint die licht bergop liep.

De renner van BORA-hansgrohe neemt dankzij de bonificatieseconden ook nog eens de gele leiderstrui over van de Deen Kasper Asgreen, die zondag de macht had gegrepen.

Voor Sagan is het zijn derde zege van het seizoen, nadat hij eerder al ritten won in Californië en Australië. Het is bovendien al zijn zeventiende overwinning in de Ronde van Zwitserland en het negende jaar op rij dat hij een rit wint in de voorbereidingskoers op de Tour de France.

Kopgroep met Lindeman

Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma) maakte met drie andere renners deel uit van de kopgroep van de dag. Meer dan ruim vier minuten voorsprong kregen zij echter niet.

Op 12 kilometer van de streep liet Lindeman zich inlopen, waarna de rest snel volgde. De Zwitser Simon Pellaud stribbelde als langste tegen, maar op 6 kilometer was ook hij eraan voor de moeite.

In de sprint zat Sagan uitstekend van voren. Hij profiteerde vervolgens optimaal van het werk van de ploeggenoten van Degenkolb, ging op 150 meter van de finish aan en liet iedereen kansloos.

De Ronde van Zwitserland gaat dinsdag verder met de vierde etappe, waarin in de slotfase een paar kleine klimmetjes zitten. De kans op een massasprint is daardoor klein.