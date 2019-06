Jesús Herrada heeft maandag de eerste editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge gewonnen. De Spanjaard klopte Romain Bardet in de nieuwe Franse eendagskoers.

De 28-jarige Herrada reed Bardet in de laatste honderden meters van de de beruchte Mont Ventoux uit het wiel en kwam negen seconden eerder dan de Fransman over de finish op de top van de 'kale berg'. De Est Rein Taaramäe eindigde als derde op 1 minuut en 12 seconden.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge is een nieuwe wedstrijd in voorbereiding op de Tour de France. De koers was 171 kilometer lang en eindigde met de beklimming van de Mont Ventoux (21,3 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,4 procent).

Herrada en topfavoriet Bardet - die volgende maand een gooi wil doen naar de Tour-zege - bleken de beste klimmers in de Provence. De Spanjaard van Cofidis, die eerder deze maand al de eindzege en twee ritten in de Ronde van Luxemburg pakte, verraste Bardet in de sprint naar de top.