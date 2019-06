Tom Dumoulin heeft zondag een kleine ingreep aan zijn gekwetste knie ondergaan. De medische staf van Team Sunweb heeft de 28-jarige renner vervolgens groen licht gegeven voor zijn hoogtestage in de Alpen op weg naar de Tour de France.

Dumoulin onderging afgelopen weekend enkele onderzoeken in een sportmedische kliniek in Hengelo, waarna er besloten werd tot een operatie.

"Daarin hebben we iets verwijderd dat eerst een stukje metaal leek te zijn, maar uiteindelijk bleek het om een klein stukje grind te gaan", zegt teamdokter Camiel Aldershof maandag op de site van Team Sunweb. "We hebben het weggehaald, omdat het voor een lichte ontsteking zorgde."

"Tom heeft vanochtend een testritje gedaan en nadat alles goed ging, is besloten om hem af te laten reizen naar zijn trainingskamp op hoogte om daar zijn voorbereidingen op de Tour voort te zetten."

Dumoulin stapte uit voorzorg af in Dauphiné

Dumoulin liep een maand geleden bij een valpartij in de Giro d'Italia een knieblessure op. Hij moest afstappen in de Italiaanse ronde en hield de afgelopen weken last van het gewricht.

De Limburger maakte vorige week in het Criterium du Dauphiné zijn rentree in wedstrijdverband. Hij eindigde als derde in de tijdrit in Roanne, maar startte uit voorzorg zaterdag niet meer in de voorlaatste rit.

"Vrijdagavond is de irritatie in mijn knie weer teruggekeerd", zei Dumoulin toen. "Het is niet nodig om nu mijn knie te belasten. Rust nemen is nu de beste optie voordat ik goede trainingen op hoogte ga afwerken."

Dumoulin hoopt zich de komende weken in La Plagne verder in vorm te fietsen voor de Tour de France, die op 6 juli van start gaat in Brussel. Vorig jaar eindigde de kopman van Team Sunweb als tweede in Frankrijk, achter Geraint Thomas.

"We zullen de vooruitgang van Tom van dag tot dag bekijken en mogelijk zijn trainingsprogramma aanpassen, maar voorlopig zijn de voortekenen goed", stelt Aldershof.