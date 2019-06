Steven Kruijswijk liet zich afgelopen week in het Critérium du Dauphiné nog niet van zijn beste kant zien, maar de renner van Jumbo-Visma is positief gestemd over zijn kansen in de Tour de France. Hij verwacht meer van zichzelf dan de vijfde plek van vorig jaar.

"Mijn doelstelling is om op het podium te eindigen in Parijs", zegt Kruijswijk in gesprek met de NOS. "Of het haalbaar is zien we daar wel, maar ik denk dat het wel realistisch is. Vorig jaar zat ik er niet heel ver vandaan en ik zou het te gemakkelijk vinden om te zeggen: ik ga weer voor een plek in de top vijf."

De 32-jarige Kruijswijk gaf afgelopen week tijdens de Dauphiné aan nog "een paar procent" nodig te hebben om met de besten mee te kunnen, al stond hij wel stevig in de top tien van het algemeen klassement. In de achtste en laatste etappe van zondag moest Kruijswijk afstappen, omdat hij zaterdagnacht ziek was geworden.

"Het zou heel mooi zijn geweest als ik hier mijn beste vorm had gehad en mee had gedaan om het podium, maar ik wil goed zijn in de Tour", benadrukte Kruijswijk. "De Dauphiné is vooral een goede wedstrijd om te kijken waar je staat en je te verbeteren richting de Tour."

Vorig jaar eindigde Kruijswijk als vijfde in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

'Wout van Aert heeft indruk op me gemaakt'

Een van zijn ploeggenoten in de Ronde van Frankrijk is straks Wout van Aert. De Belgische veldrijder, die dit jaar al meerdere wielerklassieker reed, maakte indruk in de Dauphiné door twee etappes en het puntenklassement te winnen.

"Ik zei al tegen de ploegleiding: als er nog iemand nodig is voor de Tour, dan moeten we echt naar Wout kijken", aldus Kruijswijk. "Ik was onder de indruk van wat hij op het trainingskamp heeft laten zien. Hij heeft me daar behoorlijk pijn gedaan. Deze week heeft Wout dubbel en dwars laten zien waarom hij mee mag naar de Tour."

Kruijswijk, die in zijn loopbaan tot dusver drie keer in de top vijf van een grote ronde eindigde, hoopt straks in de Tour op het juiste moment te pieken. "De Tour is van begin tot eind superlastig, maar je merkt wel dat je in de laatste week echt het verschil kunt maken met de rest. Daar hopen we op."

De Tour begint op zaterdag 6 juli met een vlakke rit door Brussel. De belangrijkste grote ronde van het jaar eindigt op zondag 28 juli traditiegetrouw met een eveneens vlakke etappe naar Parijs.