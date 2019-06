Voor Dylan van Baarle komt zijn overwinning in de slotrit van het Critérium du Dauphiné enigszins als een verrassing. De Nederlander kreeg voorafgaand aan de rit namelijk de opdracht van Team INEOS om zijn ploeggenoot Wout Poels te steunen.

"Ik moest Wout helpen, maar het eindigde iets anders", zei de 27-jarige Van Baarle zondag na zijn ritzege in het Zwitserse Champéry.

Poels won zaterdag de koninginnenrit en begon met een achterstand van een kleine halve minuut op geletruidrager Jakob Fuglsang aan de laatste etappe. De Limburger werd door de opgave van Adam Yates nog vierde in het eindklassement, maar Fuglsang hield eenvoudig stand.

Van Baarle maakte in de bergrit deel uit van een vroege vlucht en reed in de finale samen met de Australiër Jack Haig weg. De twee bleven uiteindelijk vooruit en in de sprint was de Zoetermeerder veel sterker dan de renner van Mitchelton-SCOTT.

"In het verleden had ik hier in de Dauphiné vaak veel moeite met de bergritten", stelde hij. "Maar ik heb hard getraind en dat heb ik nu kunnen laten zien. Ik ben vooral blij dat dit er nu uitkomt."

Dylan van Baarle troeft Jack Haig af in een sprint-à-deux. (Foto: ANP)

'Het was een week met ups en downs'

De zege van Van Baarle betekende de tweede op rij voor Team INEOS, een opsteker voor de ploeg na de zware val van Chris Froome. De viervoudig Tour-winnaar ging woensdag hard onderuit tijdens de verkenning van de tijdrit.

"Het was een week met ups en downs", vertelde Van Baarle. "Iedereen weet wat er gebeurd is met Chris, maar de ploeg heeft het goed opgepakt en daar ben ik heel blij mee."

Door zijn val komt Froome dit seizoen niet meer in actie. Eerder werden al breuken geconstateerd in zijn bovenbeen, elleboog en ribben en tijdens nader onderzoek werd ook nog een fractuur in de nek van de onfortuinlijke Brit gevonden.

"We hadden deze overwinningen echt nodig na een hectische week", besloot Van Baarle. "Dit doet ons goed."