Dylan van Baarle heeft zondag de achtste en laatste etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De eindoverwinning in de Franse WorldTour-koers ging naar Jakob Fuglsang.

De 27-jarige Van Baarle maakte deel uit van een vroege vlucht en troefde in een sprint-à-deux de Australiër Jack Haig af. De Noor Carl Fredrik Hagen eindigde op vijftig seconden als derde.

Voor Van Baarle is het zijn tweede overwinning van dit seizoen. Begin dit jaar schreef de renner van Team INEOS de Herald Sun Tour op zijn naam. Eerder in zijn carrière won de Nederlands kampioen tijdrijden de Ronde van Groot-Brittannië.

Fuglsang kwam in het uitgedunde peloton op circa twee minuten over de finish en verzekerde zich zo van zijn tweede eindoverwinning in de Dauphiné. Twee jaar geleden was de Deen ook de sterkste in de voorbereidingskoers op de Tour de France.

In het eindklassement hield Fuglsang de Amerikaan Tejay van Garderen twintig seconden achter zich. De Duitser Emanuel Buchmann werd derde en hield Wout Poels, die zaterdag de koninginnenrit won, net van een podiumplaats af.

Steven Kruijswijk en Adam Yates, de nummer twee van het klassement, stapten af tijdens de laatste rit. De kopman van Team Jumbo-Visma en de Brit hadden beiden last van maagproblemen. Kruijswijk stond negende in het klassement.

Dertien renners gaan meteen in de aanval

De laatste etappe voerde het peloton over 113,5 kilometer van Cluses naar Champéry. Onderweg kregen de renners zeven beklimmingen voor hun kiezen, waarvan twee van de eerste categorie. De aankomst lag op een klim van de derde categorie.

Direct na de start gingen dertien renners in de aanval, onder wie Van Baarle, Julian Alaphilippe en Warren Barguil. Zij bouwden een maximale voorsprong van zo'n vier minuten op.

Met nog circa 20 kilometer voor de boeg reed Haig weg uit de kopgroep en de Australiër kreeg even later gezelschap van Van Baarle. Het duo begon met een voorsprong van vijftig seconden op Hagen en ruim twee minuten op het peloton aan de slotklim.

Van Baarle en Haig bleven uiteindelijk uit de greep van de achtervolgers en mochten sprinten om de zege. In die sprint was de Nederlander veel sterker dan de renner van Mitchelton-Scott.