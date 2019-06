Chris Froome begint aan het lange revalidatieproces na zijn zware crash van woensdag met het uiteindelijke doel om weer terug te keren op topniveau.

De 34-jarige Brit knalde tijdens de verkenning van de tijdrit in het Criterium du Dauphiné met hoge snelheid tegen een muur. Hij liep daarbij breuken op aan zijn dijbeen, heup, elleboog en ribben. Later brachten scans ook een breuk in zijn nek aan het licht.

"Hoewel dit een enorme tegenvaller is, richt ik me op de toekomst", reageert Froome zaterdag op de website van Team INEOS vanuit het ziekenhuis in Saint-Étienne, waar hij naar verwachting nog ongeveer zes weken moet blijven liggen.

"Er wacht een lange revalidatie. Die begint nu en ik ben volledig gefocust op een terugkeer op mijn allerbeste niveau."

'Zo veel medeleven had ik nooit verwacht'

Froome bereidde zich in de Dauphiné voor op de Tour de France, die hij deze zomer voor de vijfde keer hoopte te winnen. Door de crash is zijn seizoen nu meteen voorbij en is het nog zeer de vraag wanneer hij weer op de fiets kan stappen.

"Het is een zware tijd, maar ik heb veel moed geput uit de steun die ik de afgelopen dagen heb mogen ontvangen. Zo veel medeleven had ik nooit verwacht."

De kopman van Team INEOS, die tegen de muur klapte toen hij zijn neus wilde snuiten en gegrepen werd door een windvlaag, is zich ervan bewust dat het veel slechter af had kunnen lopen.

"Ik weet hoeveel geluk ik heb gehad dat ik hier nu lig", zegt Froome, die woensdag een zes uur durende operatie onderging. "Ik ben de medici hier en de medische staf in de race dan ook enorm dankbaar."