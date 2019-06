Wout Poels heeft zijn fraaie zege in de koninginnenrit in het Critérium du Dauphiné opgedragen aan Chris Froome. De Limburger zag zijn ploeggenoot van Team INEOS eerder deze week hard onderuitgaan. Froome ligt met botbreuken in het ziekenhuis.

Drie dagen nadat hij de viervoudig Tour-winnaar een ongelooflijke smak zag maken tijdens het verkennen van de tijdrit, mocht Poels als ritwinnaar het podium op.

Hij achterhaalde in de stromende regen vlak voor de meet in Pipay Jakob Fuglsang en Emanuel Buchmann, sprintte het tweetal uit zijn wiel en pakte zijn eerste zege van het seizoen.

"Ik voelde mij heel de week al goed, maar dit is wel heel mooi. Hopelijk heeft Chris het ook kunnen zien", zei de 31-jarige Poels na afloop tegen het AD.

"Ik hoop dat het hem extra kracht geeft. Hij staat voor een lang herstel, en zal stapje voor stapje beter moeten worden. Normaal was hij hier de leider, maar nu moest ik het doen. Het gaf mij meer motivatie."

Wout Poels pakte op fraaie wijze zijn eerste zege van het seizoen. (Foto: ANP)

'Val Froome doet wel iets met je'

Froome komt dit seizoen niet meer in actie. Eerder werden al breuken geconstateerd in zijn bovenbeen, elleboog en ribben en tijdens nader onderzoek werd ook nog een fractuur in de nek van de onfortuinlijke Brit gevonden.

Poels zei eerder al dat hij een uur moest bijkomen van het voorval. "Ik zat er vlak achter en dat zien doet zeker iets met je. En ook met de ploeg natuurlijk. Daarom heb ik een extra gevoel bij deze overwinning."

Door zijn zege klimt Poels naar de vijfde plek in het klassement. Hij moet zondag in de slotrit, als er wederom een flink aantal beklimmingen op het programma staat, 28 seconden goedmaken op Fuglsang.

Poels ziet zeker kansen voor zichzelf, want voor een plek op het podium hoeft hij maar acht seconden goed te maken op Tejay van Garderen. "We gaan voor nog meer. Ik voel mij heel goed, dus waarom zouden we het niet proberen?"