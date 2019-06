Rohan Dennis is de eerste leider in de Ronde van Zwitserland. De Australiër was zaterdag de sterkste in de openingstijdrit. Wilco Kelderman kwam bij zijn rentree ten val, maar kon zijn weg vervolgen.

De wereldkampioen tijdrijden legde het 9,5 kilometer lange parcours in Langnau im Emmental af in een tijd van 10.50. De Pool Maciej Bodnar was slechts 0,1 seconde trager en werd tweede.

De Australiër Michael Matthews werd op een seconde derde, terwijl de Denen Søren Kragh Andersen (vierde) en Kasper Asgreen (vijfde) daar weer een seconde achter zaten.

De Nederlandse renners deden geen gooi naar de prijzen. Danny van Poppel was op plek vijftig de beste. Hij moest 36 seconden toegeven op Dennis.

Kelderman bij rentree weer onderuit

Voor Kelderman liep de tijdrit niet prettig af. De renner van Team Sunweb maakt zijn rentree in de etappekoers na een val, maar ging wederom onderuit. Hij stapte weer op de fiets en maakte de tijdrit nog af. Hij eindigde in de achterhoede.

De Brit Geraint Thomas eindigde als dertiende. De laatste winnaar van de Tour de France deed er zeventien seconden langer over dan Dennis. Hij bereidt zich in Zwitserland voor op de Tour, die op 6 juli van start gaat.

De etappekoers gaat zondag verder met een rit die wederom begint en eindigt in Langnau im Emmental. Volgende week zondag is de slotetappe. Vorig jaar ging de zege naar Richie Porte, maar die rijdt dit jaar in het Critérium du Dauphiné.