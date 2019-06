De verwondingen van Chris Froome blijken nog ernstiger dan aanvankelijk werd gesteld. De Britse renner heeft ook een breuk in zijn nek en moet naar verwachting zes weken in het ziekenhuis in Saint-Étienne blijven.

Froome werd woensdag zes uur lang geopereerd aan breuken aan zijn dijbeen, heup, elleboog en ribben. Uit scans is gebleken dat hij bij zijn harde val ook een breuk in de nek heeft opgelopen, meldt de BBC zaterdag.

De minimale hersteltijd wordt op zes maanden geschat, waardoor de viervoudig Tour-winnaar in 2019 niet meer in actie zal komen.

Woensdag kwam Froome zwaar ten val bij een verkenningsrit voor de tijdrit van het Critérium du Dauphiné. Uit data van zijn fietscomputer bleek dat hij met een snelheid van 54 kilometer per uur tegen een muur van een huis smakte.

Froome nam een hand van het stuur om zijn neus te snuiten, toen een harde windvlaag tegen zijn voorwiel sloeg. Daardoor verloor de 34-jarige Brit de controle over het stuur en knalde hij tegen het huis. Door de klap raakte hij buiten bewustzijn.

Poels waarschuwde Froome geen risico te nemen

INEOS-ploeggenoot Wout Poels reed tijdens de verkenningsrit naast Froome en zag het ongeluk van dichtbij gebeuren. Uit later opgedoken beelden van ITV bleek dat de Limburger Froome waarschuwde dat hij geen risico's hoefde te nemen, toen hij met beide handen het stuur losliet om een extra jack tegen de kou en wind aan te trekken.

Enkele minuten later ging het gruwelijk mis voor Froome, die dit jaar alles op zijn vijfde eindzege in de Tour had gezet. Daarmee zou hij recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Induráin evenaren.

Froome ligt nog altijd op de intensive care in het ziekenhuis van Saint-Étienne. "Hij is volledig bij kennis en wilde meteen weten wanneer hij weer kan fietsen", zei chirurg Remi Philippot tegen de BBC.

"Topsporters hebben altijd een geweldige mentaliteit, maar ik denk dat het goed is om hem wat af te remmen. Hij wil al snel erg veel, maar het helen van botbreuken heeft minimaal twee maanden nodig. Hij zal geduld moeten hebben."