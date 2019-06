Tom Dumoulin keert terug naar Nederland om een scan van zijn knie te laten maken. De kopman van Team Sunweb gaat zaterdag niet meer van start in het Criterium du Dauphiné, maar verwacht op tijd fit te zijn voor de Tour de France.

Dumoulin is nog altijd niet volledig hersteld van de knieblessure die hij in de Giro d'Italia opliep. "Nee, de Tour is voor hem niet in gevaar. Er is helemaal geen paniek", verzekert ploegleider Aike Visbeek van Sunweb.

Als er bij de scan geen problemen aan het licht komen, vertrekt Dumoulin zondagavond naar Frankrijk voor een hoogtestage. "Natuurlijk is dit niet de ideale voorbereiding, je bent liever gezond", stelt Visbeek.

"Het zou vervelend zijn voor Tom als hij nu drie of vier dagen trainingskamp mist, dan wordt het krap richting die Tour. Maar voor alle duidelijkheid, zoals de zaken nu staan, komt een Tour-deelname niet in gevaar."

Rust nemen is beste optie volgens Dumoulin

Dumoulin kijkt terug op een solide week in de Dauphiné, waar hij zijn rentree maakte nadat hij in de Giro al vroeg moest opgeven. "Het is goed dat ik weer wat ritme heb opgedaan."

"Gisteren voelde ik me na de etappe erg goed. Maar 's avonds is de irritatie in mijn knie weer teruggekeerd", zegt de 28-jarige Maastrichtenaar. "Het is niet nodig om nu mijn knie te belasten. Rust nemen is nu de beste optie voordat ik goede trainingen op hoogte ga afwerken."

Volgens ploegarts Camiel Aldershof hield Sunweb er al rekening mee dat Dumoulin de Dauphiné niet uit zou rijden. "In de aanloop hebben we gezegd dat we geen enkel risico wilden nemen", zegt Aldershof op de website van Sunweb. "En dat is precies wat we nu doen. De opgave van Dumoulin is bovenal een voorzorgmaatregel."

In het algemeen klassement bezette Dumoulin de 42e plaats, met een achterstand van bijna veertien minuten op leider Adam Yates. In een individuele tijdrit werd de Limburger woensdag nog derde.

Volgens Aldershof is Sunweb "vrij tevreden" over het optreden van Dumoulin deze week. We hebben de situatie elke dag goed gemonitord en natuurlijk zagen we ups-and-downs. Dat hadden we vooraf ook verwacht."

Tour begint over drie weken

Over drie weken hoopt Dumoulin in Brussel aan de start van de Tour de France te staan. Vorig jaar eindigde hij achter Geraint Thomas als tweede in de belangrijkste koers van het jaar.

De nummer drie van de laatste editie, Chris Froome, is er op 6 juli niet bij als de Tour begint. De viervoudig winnaar moet met diverse breuken nog zes weken in een ziekenhuis in Saint-Étienne blijven, nadat hij woensdag ten val kwam tijdens een verkenningsrit voor de Dauphiné.

In de Dauphiné staan nog twee etappes op het programma. Zowel zaterdag als zondag moet er flink geklommen worden. Met Steven Kruijswijk (vijfde) en Wout Poels (tiende) staan er twee Nederlanders in de top tien van het klassement.