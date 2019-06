Robert Gesink hoopt begin augustus zijn rentree te maken in de Ronde van Polen. De klimmer van Jumbo-Visma is herstellende van breuken in zijn bekken en sleutelbeen.

De Ronde van Polen is van 3 tot en met 9 augustus de eerste grote etappekoers na de Tour de France. "Daarna wil ik aan de start verschijnen in de Ronde van Spanje", zegt Gesink zaterdag in De Telegraaf.

De 33-jarige Achterhoeker kwam eind april zwaar ten val in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij liep hij een gebroken sleutelbeen en een bekkenfractuur op, die hem deelname aan de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk kostten.

"De afgelopen weken heb ik keihard gewerkt om volle bak voor de Tour te gaan, maar als dat was gelukt, was er meer tussen hemel en aarde geweest", vertelt Gesink.

"Vorige week heb ik met mijn arts de knoop doorgehakt dat het geen zin heeft om als een malle kip door te gaan. Als je je dan realiseert dat je na de Giro ook de Tour moet missen, komt dat wel even binnen, ja."

Gesink blijft positief gestemd

De breuken zijn inmiddels wel volledig geheeld. "Ik heb deze week nog röntgenfoto's laten maken en de breuken zijn volledig genezen."

Gesink, die in zijn loopbaan meer dan eens met zware decepties worstelde, blijft ondanks alle tegenslag positief gestemd. "Het fietsen vind ik nog steeds heel leuk en is gewoon een belangrijk deel van mijn leven."