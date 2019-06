Tom Dumoulin is van plan om zich dit weekend in het Critérium du Dauphiné in ieder geval eenmaal te testen in de bergen. De Limburger besloot zich daarom vrijdag niet al te veel in te spannen tijdens de zesde etappe.

"Toen we besloten om de vroege vlucht te laten gaan, hebben we het rustig aan gedaan om wat krachten te sparen voor het weekend", laat Dumoulin weten op de website van Team Sunweb.

De 28-jarige Dumoulin liet ook het uitgedunde peloton gaan en kwam uiteindelijk op ruim elf minuten van ritwinnaar Julian Alaphilippe over de finish. Met zijn gekwetste knie ging het wel beter dan een dag eerder.

"Ik voelde me beter vandaag, dus ik wil mezelf dit weekend minimaal één dag testen in de bergen", kondigt hij aan. "Ik moet eerst nog zien of mijn knie het houdt, maar ik ga het proberen als die goed voelt."

Dumoulin viel precies een maand geleden hard op zijn knie tijdens een etappe in de Giro d'Italia. Hij stapte een dag later af om het letsel in de knie niet te verergeren, maar hij ondervindt tot op de dag van vandaag nog altijd pijn.

In de individuele tijdrit eindigde Dumoulin afgelopen woensdag als derde. (Foto: Pro Shots)

'Strijd in algemeen klassement zal vrij hard zijn'

Dit weekend staan er twee lastige bergetappes op het programma in de Dauphiné. Zaterdag moeten de renners drie beklimmingen van de eerste categorie over en finishen ze op een aankomst van de buitencategorie. Een dag later worden er zeven beklimmingen bedwingen, waarvan twee van de eerste categorie.

"De strijd in het algemeen klassement zal morgen vrij hard zijn", realiseert Dumoulin zich. "Dus we zien wel wat er gebeurt en dat nemen we als uitgangspunt."

De Sunweb-renner vroeg zich donderdag nog openlijk af of het wel verstandig is om gezien de staat van zijn gekwetste knie mee te doen aan de Tour de France. De Franse wielerronde gaat op 6 juli van start.