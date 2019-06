Julian Alaphilippe heeft vrijdag de zesde etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Fransman was in de bergrit de sterkste van een groepje vluchters.

De coureur van Deceuninck-Quick Step liet in de 229 kilometer lange rit van Saint-Vulbas naar Saint-Michel-de-Maurienne de Oostenrijker Gregor Mühlberger in de sprint nipt achter zich.

Alessandro De Marchi, de derde vluchter, kwam op kleine achterstand als derde binnen. Het peloton volgde op ruim zes minuten van het drietal. Wout Poels won de sprint om plek vier.

De klassementsmannen leken zich te sparen met het oog op de zware bergrit van zaterdag, als er bergop wordt gefinisht in Pipay. Zondag is de slotrit van de voorbereidingskoers op de Tour de France.

De Brit Adam Yates verdedigt in het klassement een voorsprong van vier seconden op Dylan Teuns. Steven Kruijswijk is op plek vijf de beste Nederlander.

Dumoulin laat lopen op klim

Alaphilippe, Mühlberger en De Marchi gingen er al vroeg vandoor. Aangezien zij alle drie geen rol van betekenis in het klassement speelden, liet het peloton het sterke drietal gaan.

Zij fietsten al snel een ruime voorsprong bij elkaar, die aan de voet van de laatste klim op 16 kilometer van de meet nog altijd elf minuten bedroeg. Het was daardoor zeker dat de koplopers om de ritzege zouden strijden.

In het peloton konden Tom Dumoulin, nog altijd herstellende van zijn val in de Giro d'Italia, en Wout van Aert, die de vorige twee etappes had gewonnen, het tempo niet volgen. Zij lieten al snel lopen.

Voorin was het De Marchi die er vlak voor de top vanaf moest, waardoor Alaphilippe en Mühlberger samen voorop bleven in de afdaling. In de sprint ging Mühlberger als eerste aan, maar ging Alaphilippe er op het laatste moment nog overheen. Hij boekte al zijn tiende zege van het seizoen.