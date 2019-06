Wout van Aert is nog steeds aan het uitvinden welk type renner hij is. De drievoudig wereldkampioen veldrijden verbaasde deze week de wielerwereld door een tijdrit en een massasprint in het Criterium du Dauphiné te winnen.

"Wat voor renner ik ben? Dat is een luxeprobleem", zei Van Aert donderdag na zijn sprintzege in de vijfde etappe. "Ik reed gisteren een goede tijdrit en vandaag een goede sprint. Ik amuseer me hier. Vanaf morgen komen de bergen eraan en dan werk ik voor onze kopman Steven Kruijswijk."

De renner van Jumbo-Visma rijdt in Frankrijk ontspannen mee. Zijn sprintzege kwam min of meer toevallig tot stand. "Ik wilde meesprinten om punten te verdienen voor mijn groene trui. Maar het bleek dat ik de snelste was."

Met Sam Bennett, Edvald Boasson Hagen, Sonny Colbrelli en Julian Alaphilippe klopte Van Aert niet de beste sprinters ter wereld. Indrukwekkender was de zege in de tijdrit van de 24-jarige Belg woensdag. In een chronorace van 26 kilometer zette hij renners als Tom Dumoulin, Kruijswijk, Tejay van Garderen en Adam Yates op meer dan een halve minuut.

"Ik ken mijn grenzen nog niet, en dat is een goede zaak", zei Van Aert. "Ik heb geen idee wat de toekomst gaat brengen. Het is nu de eerste keer dat ik voor het puntenklassement rijd, hier in de Dauphiné."

Van Aert in de door hem gewonnen tijdrit in de Dauphiné. (Foto: Pro Shots)

Van Aert gaat Tour rijden in ondersteunende rol

Van Aert debuteert volgende maand in de Tour de France, waar Jumbo Visma met een sterke ploeg met onder anderen Kruijswijk en sprinter Dylan Groenewegen aan de start verschijnt.

"Dit jaar zal ik me daar zeker niet op de groene trui richten. Ik ben al blij dat ik een steunende rol in de ploeg kan vervullen."

Van Aert vertelde dat hij best opziet tegen de Tour. "Ik denk dat alle renners wel een beetje angst hebben. Het is extreem zwaar om elke dag gefocust te zijn en drie weken lang gezond te blijven."

'Successen van Mathieu en mij zijn geweldig voor veldrijden'

Het succes van Van Aert valt samen met de uitstekende resultaten die zijn grote rivaal in het veldrijden dit jaar op de weg boekt. Mathieu van der Poel won op fraaie wijze de Amstel Gold Race en schreef ook de Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen en GP Denain op zijn naam.

"Het is geweldig dat Mathieu en ik mooie resultaten boeken en dat is ook goed voor het veldrijden. Maar wegwielrennen is extreem lastig, het is niet voor alle veldrijders weggelegd."

Ondanks zijn successen op de weg blijft Van Aert zich ook op het veldrijden richten. "Ik zie het crossen niet als voorbereiding op het wegseizoen. Het blijft een belangrijk doel voor me en ik ga er komende winter met volle intensiteit in."

In de Dauphiné wordt vrijdag een heuvelachtige etappe van 229 kilometer verreden. Zaterdag en zondag zijn er nog twee bergritten in de Franse koers.