Bauke Mollema sprong geen gat in de lucht toen hij hoorde dat hij zich met terugwerkende kracht alsnog de nummer drie van de Ronde van Spanje van 2011 mag noemen.

Mollema eindigde acht jaar geleden als vierde in de Spaanse wielerronde, maar schuift een plaats op, omdat er bij winnaar Juan José Cobo verdachte afwijkingen in zijn biologisch paspoort zijn gevonden. De Spaanse oud-wielrenner wordt daardoor uit de boeken geschrapt, al kan hij nog wel beroep aantekenen bij sporttribunaal CAS.

"Ik de nummer drie van de Vuelta van 2011? Daar lijkt het op", reageert Mollema, die nooit eerder op het podium stond in een grote ronde, tegen het AD.

"Ik weet niet hoe zoiets officieel gaat. Hij kan nog in beroep waarschijnlijk, maar het ziet ernaar uit dat er een podiumplek op mijn palmares komt. Voor mij zal er niet veel veranderen, maar het is toch leuk als je dat later kunt zeggen. Al is dit niet de manier waarop je het wil, door het acht jaar later te horen."

'Had al twijfels bij de heer Cobo'

Voor Mollema komt het niet als een volslagen verrassing dat Cobo, die vijf jaar geleden zijn carrière al beëindigde, alsnog tegen de lamp loopt.

"Ik weet niet waarom het zo lang heeft moeten duren, maar ik ben niet de enige geweest die vraagtekens heeft gehad bij de prestatiecurve van de heer Cobo. Die had iedereen toen ook al. Dit nieuws bevestigt dat."

"Die overwinning in een grote ronde van hem paste niet in zijn prestaties als je kijkt naar de jaren ervoor en erna. Dan had hij regelmatiger in andere wedstrijden van voren moeten rijden en top vijf of top tien in grote ronden moeten rijden."

Mollema mocht in 2011 in Madrid al het podium op als winnaar van de groene puntentrui. (Foto: ANP)

Podiumplaats geen hoogtepunt in carrière

De 32-jarige Mollema eindigde begin deze maand nog als vijfde in de Giro d'Italia. Hij bestempelde dat toen als zijn beste resultaat ooit in een grote ronde en vindt dat nu nog steeds.

"In 2011 werd anders gekoerst. Het is nu zo gecontroleerd, op wattages en voorbereidingen met hoogtestages enzo. Het peloton en wielrennen zijn heel erg veranderd de laatste vijf tot tien jaar. Nu zijn er veel meer toppers in de breedte en het is lastiger om top tien te rijden."

Mollema verwacht niet dat ook in recentere grote ronden nog klassementsrenners worden ontmaskerd. "Ik heb wel het idee dat het vanaf 2012, 2013 een stuk schoner is. Ik denk en hoop eigenlijk ook niet dat ik in al die andere grote ronden nog op zal schuiven."