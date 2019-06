Chris Froome maakt het naar omstandigheden goed nadat hij met succes is geopereerd na zijn botsing woensdag tijdens het verkennen van de tijdrit van het Criterium du Dauphiné.

"Chris is vanmorgen wakker geworden en uitgebreid gecheckt door de specialisten op de intensive care", meldt dokter Richard Usher van Team INEOS donderdag. "Zij zijn erg tevreden met hoe het herstel tot nu toe verloopt."



Froome botste woensdag met hoge snelheid tegen een muur en liep daarbij een open breuk in het dijbeen en breuken aan de heup, elleboog en ribben op. De operatie in het ziekenhuis van Saint-Étienne duurde zes uur.

"De operatie is succesvol verlopen", meldt Usher. "Al zal Chris nog wel enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven ter observatie."

Froome praat al over revalidatieproces

Froome mist door zijn zware botsing de Tour de France, waar hij een gooi had willen doen naar zijn vijfde eindzege. Het is zeer de vraag of hij dit seizoen nog zijn rentree kan maken, maar volgens de ploeg kijkt de 34-jarige renner al hoopvol vooruit.

"Hij bemoeit zich nadrukkelijk met gesprekken over zijn revalidatieproces, dat is erg bemoedigend. Terwijl Chris aan zijn herstel begint, zullen wij pas weer met nieuwe updates komen als er meer nieuws is."

Team INEOS kondigt aan dat Froome in de komende dagen ook nog met een persoonlijke verklaring zal komen. "Hij heeft ons wel gevraagd om alvast iedereen te bedanken voor alle steun de afgelopen 24 uur. Dat betekent erg veel voor hem."

Hoewel Froome dit jaar dus vermoedelijk geen grote ronde kan rijden, kreeg hij donderdag wel te horen alsnog de eindwinnaar te zijn van de Ronde van Spanje van 2011. Door een dopingschorsing van Juan José Cobo schuift hij door van de tweede naar de eerste plaats.