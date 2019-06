Wout van Aert heeft donderdag opnieuw indruk gemaakt in het Critérium du Dauphiné. De Belgische renner van Jumbo-Visma won na de tijdrit van woensdag een dag later ook de vijfde etappe na een massaprint.

Van Aert troefde na 201 nagenoeg vlakke kilometers tussen Boën-sur-Lignon en Voiron knap de Ier Sam Bennett (tweede) en de Fransman Julian Alaphilippe (derde) af.

De 24-jarige Van Aert, die in de winter voor het veldrijden kiest, boekte in deze Dauphiné zijn eerste en tweede zege van het seizoen op de weg, maar hij werd al wel derde in Strade Bianchi en tweede in de E3 Harelbeke.

Adam Yates behield donderdag eenvoudig de leiding in het algemeen klassement. De Brit van Mitchelton-SCOTT heeft nog altijd vier seconden voorsprong op zijn naaste belager, de Belg Dylan Teuns.

Met Steven Kruijswijk (zesde op 24 seconden van Yates) en Wout Poels (elfde op veertig seconden) bevinden zich twee Nederlanders in de top van de ranglijst.

Tweede etappe gekleurd door kopgroep van drie

De vijfde etappe werd gekleurd door een kopgroep van drie. Stéphane Rossetto, Alessandro De Marchi en Yoann Bagot demarreerden meteen uit het peloton en reden al vrij snel een voorsprong van enkele minuten bij elkaar.

Het drietal weigerde zich neer te leggen bij de verwachte massasprint en hield lang stand, want pas op 1 kilometer van de finish werden zij ingerekend door het jagende peloton.

Philippe Gilbert en Edvald Boasson Hagen probeerden in de laatste honderden meters alsnog voor een verrassing te zorgen, maar ook zij slaagden daar niet in, waarna een massasprint onoverkomelijk was.

Bennett, winnaar van de tweede etappe, was daarin de absolute topfavoriet, maar hij hield geen rekening met Van Aert, die als een duveltje uit een doosje bij hem wegreed en zo nog maar weer eens bewees een alleskunner te zijn.