Juan José Cobo is zijn eindzege in de Ronde van Spanje van 2011 alsnog kwijtgeraakt. In het bloedpaspoort van de Spanjaard zijn jaren na dato verdachte bloedwaarden aangetroffen in de periode dat hij de Vuelta won.

De eindzege gaat nu naar Chris Froome, Bauke Mollema schuift door van de vierde naar de derde plaats.

De waarden in het bloedpaspoort van Cobo, die vijf jaar geleden zijn loopbaan al beëindigde, blijken tussen 2009 en 2011 niet in orde te zijn geweest, maakte de internationale wielerunie UCI donderdag bekend.

De 38-jarige Cobo verliest niet alleen zijn Vuelta-zege, ook al zijn andere resultaten tussen 2009 en 2011 worden geschrapt. Ook wordt hij automatisch voor drie jaar geschorst voor alle functies in het wielrennen. De oud-renner kan bij het sporttribunaal CAS in Lausanne nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Bauke Mollema wordt in 2011 in Madrid gehuldigd als winnaar van het puntenklassement. (Foto: ANP)

Eerste podium voor Mollema in grote ronde

De Vuelta-zege voor Cobo kwam acht jaar geleden als een grote verrassing. Hij eindigde slechts één keer eerder in de top tien in een grote ronde (tiende in de Vuelta van 2009) en won in 2008 een etappe in de Tour de France. Na 2011 wist de klimmer geen aansprekende resultaten meer te boeken.

De destijds voor het ProContinentale Geox-TMC rijdende Cobo won de Ronde van de Spanje met dertien seconden voorsprong op Froome. Bradley Wiggins, die op 1.39 minuten derde werd, is nu de nieuwe nummer twee. Mollema wordt derde.

Mollema heeft zo alsnog zijn eerste podiumplaats ooit in een grote ronde te pakken. De 32-jarige Groninger eindigde begin deze maand als vijfde in de Giro d'Italia. In de Tour de France was de zesde plaats in 2013 zijn beste resultaat.

Ook Wout Poels mag door het schrappen van Cobo zijn erelijst aanvullen. De Nederlander krijgt alsnog de zege in de koninginnenrit naar de Alto de El Angliru, waarin hij achter de Spanjaard als tweede over de finish kwam.

Voor Froome, die ook in 2017 de Vuelta op zijn naam schreef, staat de teller nu op zeven eindzeges in grote rondes (Giro 2018, Vuelta 2011, 2017 en Tour de France 2013, 2015, 2016 en 2017). Door een zware botsing op woensdag vlak voor de tijdrit van het Critérium du Dauphiné moet hij de Tour deze zomer laten schieten.