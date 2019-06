Chris Froome is van woensdagavond tot 's nachts acht uur lang geopereerd aan de verwondingen die hij opliep bij zijn zware valpartij. De wielrenner moet nog minimaal enkele dagen in het ziekenhuis in Saint-Étienne blijven.

Froome ligt donderdag nog op de intensive care, nadat hij geopereerd is aan een open breuk in het dijbeen en breuken aan heup, elleboog en ribben.

De 34-jarige Brit verloor woensdag tijdens een verkenningsronde voor de tijdrit in het Critérium du Dauphiné de controle over het stuur toen hij zijn neus wilde snuiten. Uit data van zijn fietscomputer bleek dat hij met een snelheid van 54 kilometer per uur reed toen hij tegen een muur van een huis knalde. Daarbij verloor Froome het bewustzijn.

Volgens Dave Brailsford, de teambaas van Froome bij INEOS, is de operatie goed verlopen. Dit jaar zal de viervoudig Tour-winnaar niet meer in actie komen.

Ploegleider verwacht dat Froome terug kan keren als renner

De behandelend chirurg meldde donderdagochtend dat Froome volledig kan herstellen en in 2020 weer op topniveau kan wielrennen. Ook Brailsford hoopt dat Froome weer terugkeert.

"Hoe groot het vertrouwen in zijn revalidatie is, hangt af van de ontwikkelingen in de komende dagen. Maar ik denk dat hij in de toekomst weer zal kunnen fietsen", aldus Brailsford tegen de BBC. "Als het mogelijk is om te herstellen, dan zal het hem gezien zijn mentaliteit zeker lukken."

Ook Ineos-ploegleider Servais Knaven heeft er vertrouwen in dat Froome op niveau terugkeert. "We kunnen wel stellen dat zijn seizoen voorbij is. Laten we hopen dat hij komende winter weer kan opbouwen en koersen."

"Ik weet niet hoelang het herstel zal duren, maar het vraagt tijd", zegt de Limburger. "Het gaat om breuken die allemaal kunnen genezen en hopelijk komt dat allemaal weer goed. Chris is natuurlijk een topatleet met een enorm doorzettingsvermogen dat hem zal helpen om te herstellen."

Froome had dit jaar zijn zinnen gezet op zijn vijfde eindzege in de Tour de France. Daarmee zou hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Induráin geëvenaard hebben.

De Tour de France begint op 6 juli in Brussel.