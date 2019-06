Tom Dumoulin maakt zich zorgen over zijn huidige vorm. De Limburgse renner van Team Sunweb vraagt zich hardop af of het gezien de staat van zijn gekwetste knie wel verstandig is om volgende maand mee te doen aan de Tour de France.

"De Tour halen zou wel moeten lukken. Maar het ligt eraan of ik dat wel moet willen als die knie niet 100 procent is", geeft Dumoulin donderdag eerlijk te kennen tegenover het AD.

"Als die knie niet verbetert, of ik de vorm die ik nu heb niet kan uitbreiden, dan heeft het voor mij niet zo veel zin. Op dit moment heb ik dat boek zeker nog niet dichtgedaan. Want het is verbeterd de afgelopen weken, maar het gaat mij nog niet snel genoeg."

Dumoulin viel bijna een maand geleden hard op zijn knie tijdens een etappe in de Giro d'Italia. Hij stapte een dag later af om het letsel in de knie niet te verergeren, maar hij ondervindt tot op de dag van vandaag nog altijd pijn.

De 28-jarige Maastrichtenaar eindigde woensdag als derde in de tijdrit van het Critérium du Dauphiné, maar het zinde hem niet dat hij 47 seconden moest toegeven op de verrassende winnaar Wout van Aert van Jumbo-Visma.

"Ik hoop dat het eens mijn kant op komt, maar dat lukt de laatste maanden even niet. Ik weet dat het ook helemaal niet kan, realistisch gezien, maar het frustreert mij dat ik op dit moment geen wedstrijden kan winnen."

'We zijn blij met waar Tom nu staat'

Dumoulins ploegleider Aike Visbeek is een stuk positiever gestemd. Hij vond het optreden van de kopman van Team Sunweb in de lastige chronorace solide.

"Tom moet nog beter in vorm komen om te kunnen winnen, maar we kunnen dit accepteren en zijn blij met waar hij nu staat", aldus Visbeek, die zag dat er technisch weinig mankeerde aan het rijden van Dumoulin.

"Hij sneed de bochten goed aan en deed alles volgens plan. Hij heeft gewoon nog niet kunnen trainen zoals je zou willen. Maar hij wordt wel met de dag sterker."

Mocht Dumoulin aan de start van de Tour de France verschijnen, dan zal hij geen concurrentie ondervinden van Chris Froome. De topfavoriet voor de eindzege ging tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné hard onderuit en moet een streep zetten door de Ronde van Frankrijk.

De 106e editie van de Tour duurt van 6 tot en met 28 juli. Er staan zeven berg-, vier heuvel- en acht vlakke etappes op het programma, en bovendien worden er een ploegen- en individuele tijdrit afgewerkt.