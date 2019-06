Chris Froome staat een zware revalidatie te wachten na zijn val van woensdag. De chirurg die de 34-jarige Brit behandelt, vermoedt dat de renner volledig kan herstellen van de breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog en ribben en terug kan keren in de top.

"De klap moet enorm zijn geweest", zegt chirurg Gilbert Versier in de Franse krant l'Équipe. "Hij had een open breuk in het dijbeen. Het bot is door de spier gescheurd voordat het naar buiten kon."

"Zijn quadriceps is doormidden en hij verloor veel bloed, 1 liter of misschien wel 1,5 liter. Deze verwondingen veroorzaken een vreselijke pijn. We hebben hem met uiterste voorzichtigheid behandeld."

Froome werd per helikopter naar het ziekenhuis in Saint-Étienne gebracht, waar hij donderdagochtend nog op de intensive care ligt. De viervoudig winnaar mist de komende editie van de Tour de France en komt vermoedelijk de rest van dit jaar niet meer in actie. Volgens Versier is het "zeer goed mogelijk" dat Froome in 2020 weer terugkeert als topsporter.

Chris Froome wordt in een helikopter naar het ziekenhuis in Saint-Étienne gebracht. (Foto: AFP)

Froome viel met 54 kilometer per uur tegen muur

Froome verkende woensdag met Ineos-ploeggenoot Wout Poels het parcours van de tijdrit in het Criterium du Dauphiné toen het gruwelijk misging. Uit data van zijn fiets is achterhaald dat hij 54 kilometer per uur reed toen hij viel.

"Hij gaf een teken aan Wout dat hij zijn neus ging snuiten en liet met één hand het stuur los", vertelt ploegleider Dave Brailsford aan de BBC. "Toen pakte een windvlaag zijn voorwiel en verloor hij controle over het stuur. Hij smakte vol tegen de muur van een huis aan."

Volgens de ploegbaas verloor Froome het bewustzijn bij zijn val en is zijn conditie nog altijd "niet goed". "Je hebt valpartijen en zware valpartijen. Deze zit duidelijk in de laatste categorie."

'Hij heeft enorm hard gewerkt om Tour opnieuw te kunnen winnen'

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 en gold als grote kanshebber voor de komende editie die op 6 juli in Brussel begint. Met een vijfde eindzege had hij recordhouders Jacques Anqetuil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain geëvenaard.

"Hij verkeerde in geweldige vorm na het trainingskamp in Tenerife", zei Brailsford. "In de Dauphiné wilde hij de laatste puntjes op de i zetten om voor een nieuwe Tour-zege te gaan."

"Hij heeft enorm hard gewerkt, hij heeft grote opofferingen gedaan en inspanningen geleverd om de Tour opnieuw te kunnen winnen. In plaats daarvan gaat nu al zijn focus op de revalidatie."