Wout Poels moest woensdag voor zijn tijdrit in het Critérium du Dauphiné flink bijkomen van de valpartij van teamgenoot Chris Froome. De Nederlander van Team INEOS reed vlak achter zijn kopman toen die hard onderuit ging.

"In de koers zie je wel vaker valpartijen, maar dit was echt... Ik zag hem gaan en toen waren we wel een beetje in shock daar. Ik heb voor mijn tijdrit wel een uurtje zitten shaken", zei Poels na afloop van de tijdrit tegen De Telegraaf.

Froome werd na zijn val direct afgevoerd naar het ziekenhuis en al snel maakte zijn ploeg bekend dat hij de Dauphiné moet verlaten en deelname aan de Tour de France kan vergeten. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk heeft een gebroken dijbeen, gebroken ribben en een gebroken elleboog overgehouden aan de val.

"Ik heb nog nooit iemand voor me zo hard onderuit zien gaan", aldus Poels. "Ik denk dat we 65 kilometer per uur reden. Er stond gelukkig een ambulance in de buurt en werd hij direct verzorgd. Ik ben er daarom maar niet naartoe gegaan. Sommige dingen wil je liever niet zien."

Ondanks de hevig verstoorde voorbereiding eindigde Poels als negentiende in de tijdrit in de Dauphiné. De 31-jarige Limburger zakte hierdoor wel twee plekken in het algemeen klassement en staat nu elfde op veertig seconden van leider Adam Yates. De Dauphiné duurt nog tot en met zondag.

Wout Poels in actie tijdens zijn tijdrit in het Critérium du Dauphiné. (Foto: Getty Images)

Dumoulin noemt val Froome 'verschrikkelijk'

Tom Dumoulin, die in de tijdrit derde werd op 47 seconden van ritwinnaar Wout van Aert, leeft mee met Froome. "Het is verschrikkelijk voor hem en voor het wielrennen in het algemeen. In de Tour is hij al jaren dé man. Iedereen kijkt naar hem", zei de renner van Team Sunweb tegen De Telegraaf.

Dumoulin eindigde vorig jaar vóór Froome als tweede in de Tour, maar er zal volgens de Nederlander niet veel veranderen bij de komende editie. "Het zal niet heel anders zijn, denk ik. Team INEOS heeft nog steeds een heel sterk team en zij gaan ook zonder Froome controlerend rijden."

Froome mikte op zijn vijfde eindzege in de Tour de France en dat zou een evenaring zijn van het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. De 34-jarige klassementsrenner won 'La Grande Boucle' in 2013, 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar ging de eindzege naar zijn teamgenoot Geraint Thomas.