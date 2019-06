Tom Dumoulin is niet helemaal tevreden met zijn derde plaats in de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. De Limburger had ondanks een gebrek aan ritme op meer gehoopt.

De oud-wereldkampioen tijdrijden kwam in de 26 kilometer lange tijdrit in Roanne niet in de buurt van de winnende tijd van Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma legde het parcours 47 seconden sneller af.

"Er is altijd iets in me dat hoopt op meer, dus ik zal altijd teleurgesteld zijn, ook al was dit te verwachten", zei Dumoulin woensdag op de website van zijn ploeg.

De nummer twee van de Tour de France van vorig jaar keert in de Dauphiné terug in het peloton, nadat hij in de Giro d'Italia moest opgeven na een val. Zijn knie is nog altijd niet helemaal geheeld.

"Ik zou hier in de vorm willen zijn dat ik kan koersen en winnen, maar dat ben ik niet", stelde hij dan ook. "Ik weet waarom en ik weet dat ik niet meer moet verwachten. Dit is wat het is."

'Zijn blij met waar Tom nu staat'

Ploegleider Aike Visbeek was optimistischer gestemd. Hij noemde het optreden van zijn kopman solide. "Hij moet nog beter in vorm komen om te kunnen winnen, maar we kunnen dit accepteren en zijn blij met waar hij nu staat."

Visbeek zag dat er technisch weinig mankeerde aan het optreden van Dumoulin. "Hij sneed de bochten goed aan en deed alles volgens plan. Hij heeft gewoon nog niet kunnen trainen zoals je zou willen."

De ploegleider merkt dat er optimisme in de ploeg zit. "Tom wordt met de dag sterker en de ploeg gaat elke dag beter rijden."

Het Critérium du Dauphiné is voor Dumoulin de belangrijkste voorbereidingskoers op de Tour, die op 6 juli van start gaat in Brussel.