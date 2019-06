Tom Dumoulin is woensdag derde geworden in de tijdrit van het Criterium du Dauphiné. De Nederlander van Team Sunweb zag de overwinning in de 26 kilometer lange race tegen de klok naar Wout van Aert gaan.

De Belgische renner van Jumbo-Visma toonde zich in Roanne een klasse apart. Hij was 31 seconden sneller dan de Amerikaan Tejay van Garderen en sloeg een gat van 47 seconden met Dumoulin.

Adam Yates is de nieuwe leider. De Brit van Mitchelton-Scott neemt het geel over van de Belg Dylan Teuns, die nu op vier seconden tweede staat. Steven Kruijswijk eindigde als vierde in de tijdrit en klimt in het klassement naar de vijfde plaats.

Kruijswijk, voor wie de Dauphiné net als voor Dumoulin een voorbereidingskoers is op de Tour de France, heeft na vier ritten in de stand een achterstand van 24 seconden op Yates. Van Garderen en Jakob Fuglsang zijn de nummers drie en vier, op respectievelijk zes en zeven seconden.

Wout Poels staat elfde. Dumoulin, die in de Dauphiné zijn rentree maakt na te zijn uitgevallen in de Giro d'Italia en geen ambities heeft voor het klassement, bezet de 47e plaats.

Van Aert rijdt Dumoulin uit hotseat

Dumoulin kwam al vroeg op de middag in actie en reed een degelijke tijdrit. Met 34.25 minuten dook de Nederlander twaalf seconden onder de tot dan toe snelste tijd van de Fransman Julian Alaphilippe.

Die prestatie bleek echter niet genoeg voor de ritzege in Roanne. Van Aert, die volgende maand zijn debuut maakt in de Tour de France, reed Dumoulin met een tijd van 33.38 uit de hotseat.

Kruijswijk kwam bij het tussenpunt halverwege nog enigszins in de buurt van de tijd van de Belg, maar zijn achterstand van 12 tellen liep op naar 49 seconden aan de streep.

Froome valt uit tijdens verkenning

Chris Froome gold aanvankelijk als een van de favorieten voor zowel de tijdrit als de eindzege, maar bij de verkenning van het parcours kwam de Brit woensdagmiddag zwaar ten val, waardoor hij niet van start kon gaan. Ook door zijn deelname aan de Tour de France moet Froome noodgedwongen een streep zetten.

Het Criterium du Dauphiné duurt tot en met zondag. De rittenkoers werd vorig seizoen gewonnen door Geraint Thomas, die dit jaar in aanloop naar de Tour kiest voor de Ronde van Zwitserland.