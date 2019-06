Marianne Vos is woensdag afgestapt in de Energy Women's Tour. De klassementsleider raakte in de derde etappe van de Britse rittenkoers gewond aan haar gezicht, nadat ze het slachtoffer was geworden van een massale valpartij.

"In de voorbereiding op de tweede tussensprint ging de snelheid omhoog. Voor me was er een val vanwege een put in de weg en ik kon die niet meer ontwijken", verklaart Vos op de site van haar team CCC-Liv.

De 32-jarige Brabantse viel tijdens de derde etappe - een 145 kilometer lange rit van Henley-on-Thames naar Blenheim Palace - hard op haar hoofd en liep daarbij een snee en enkele schrammen op. Vos moest vervolgens naar het ziekenhuis om de snee te laten hechten, waardoor haar koers erop zit.

"Dat is heel erg jammer. Ik ben er ook behoorlijk door aangeslagen, want ik zat er zo goed in. Maar ook na een val gaat de koers gewoon door. Helaas is dat zonder mij."

Ook Korevaar en Demey stappen af

Vos schreef dinsdag nog de tweede etappe op haar naam, waardoor ze de leiding in het algemeen klassement pakte. Vorig jaar eindigde de Nederlandse de Energy Women's Tour als tweede in de rangschikking achter de Amerikaanse Coryn Rivera.

Naast Vos raakte CCC-Liv nog twee renners kwijt door de massale valpartij. Zowel Jeanne Korevaar als Valerie Demey was niet fit genoeg om door te gaan.

De Energy Women's Tour is maandag begonnen en wordt zondag afgesloten met een etappe van Carmarthen naar Pembrey Country Park over 125,9 kilometer.