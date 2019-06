Chris Froome doet volgende maand niet mee aan de Tour de France. De viervoudig winnaar heeft woensdag enkele botbreuken overgehouden aan een val tijdens de verkenning van de tijdrit van het Criterium du Dauphiné.

De renner van Team INEOS zou om 15.44 uur beginnen aan de 26,1 kilometer lange tijdrit met start en finish in Roanne, maar besloot samen met ploeggenoot Wout Poels eerst nog even het parcours te verkennen. Bij een harde windstoot botste hij tegen een muur.

De 34-jarige Brit raakte daarbij zwaar geblesseerd en heeft "verschillende zware verwondingen" opgelopen, meldt Team INEOS. Het gaat om een gebroken rechterdijbeen, -elleboog en enkele ribben. Deelname aan de Tour, die op 6 juli begint in Brussel, is uitgesloten.

Froome wordt de komende dagen aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis van Saint-Étienne, waarna bekeken wordt hoe de renner verder zal herstellen. "Dat is voor nu het belangrijkste", zegt teambaas Dave Brailsford.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat Froome volledig zal herstellen van zijn zware valpartij. "Zijn mentale kracht en doorzettingsvermogen zijn twee van zijn sterkste eigenschappen. We steunen hem volledig in zijn proces om fit te worden en zijn ambities te realiseren."

Froome hoopte op vijfde Tourzege

Froome hoopte de Tour dit jaar voor de vijfde keer te winnen. Ook vorig jaar startte hij met die ambitie, maar toen moest hij achter Geraint Thomas en Tom Dumoulin genoegen nemen met de derde plaats.

In tegenstelling tot dit jaar had de toenmalig kopman van Team Sky (de voorloper van Team INEOS) toen wel de Giro in de benen, waar hij Dumoulin van een tweede eindzege op rij hield. Dit seizoen was de Tour zijn absolute hoofddoel.

De in Kenia geboren Brit won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Bij een vijfde zege zou hij zich in een rijtje hebben geschaard met de Belg Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil en de Spanjaard Miguel Indurain.

Dauphiné was generale repetitie voor Tour

Voor Froome gold de Dauphiné als laatste voorbereidingskoers op de Tour de France. Na drie etappes stond hij op de achtste plaats met een achterstand van 24 seconden op leider Dylan Teuns. Froome won de WorldTour-koers in 2013, 2015 en 2016.

Team INEOS heeft met Welshman Thomas, vorig jaar winnaar van de Tour, en de Colombiaan Egan Bernal nog twee kopmannen voor de Tour. Die laatste zou aanvankelijk de Giro d'Italia rijden, maar miste deze door een val. Poels rijdt de Tour in een rol als meesterknecht.