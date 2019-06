Trek-Segafredo-renner Jarlinson Pantano heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De Colombiaan, die eerder dit jaar werd betrapt op het gebruik van epo, heeft niet de energie om zijn dopingschorsing bij de internationale wielerunie UCI aan te vechten.

"Het kost me heel veel geld om tegen de beslissing van de UCI in te gaan en daar heb ik het niet voor over, want ik vind dat ik niks hoef te bewijzen. Ik ben onschuldig en voel me verraden", zegt Pantano dinsdag in Colombiaanse media.

Trek maakte halverwege april in een verklaring bekend dat Pantano eind februari bij een dopingcontrole, buiten de wedstrijden om, positief had getest op epo. De ploeg van onder anderen Bauke Mollema besloot de Colombiaan per direct te schorsen.

Pantano deed in zijn loopbaan acht keer mee aan een grote ronde. In 2016 boekte hij misschien wel het belangrijkste succes uit zijn loopbaan door namens IAM Cycling een bergetappe in de Tour de France op zijn naam te schrijven.

In 2017 tekende Pantano een contract bij Trek, waarvoor de klimmer in 2018 een etappe in de Ronde van Catalonië won. Pantano reed dit jaar onder meer de Tour Down Under, de Herald Sun Tour en Parijs-Nice, maar wist in zijn laatste maanden als profrenner geen overwinning aan zijn erelijst toe te voegen.