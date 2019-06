Marianne Vos heeft dinsdag de tweede etappe van de Energy Women's Tour in Groot-Brittannië gewonnen. Ze was na een korte etappe de snelste in de sprint.

De 32-jarige Brabantse liet in de tweede rit van de etappekoers uit de World Tour de Britse Elizabeth Deignan en de Australische Sarah Roy achter zich. Ze is ook meteen de nieuwe leider.

De etappe werd verreden op het circuit in Gravesend, dat 25 keer gerond werd. Omdat onderweg de nodige bonificatieseconden te verdienen waren, regende het aanvallen. Niemand wist echter voorop te blijven, waarna Vos in de eindsprint de snelste was.

Het is voor Vos haar vierde grote zege van het seizoen. De veelvoudig wereldkampioene won al eerder de Trofeo Alfredo Binda en een rit en het eindklassement in de Ronde van Yorkshire.

De Energy Women's Tour duurt nog tot en met zaterdag. Vorig jaar eindigde Vos als tweede in het klassement, achter de Amerikaanse Coryn Rivera.