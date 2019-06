Sam Bennett heeft dinsdag de derde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Ier van BORA-hansgrohe was in de massasprint een klasse apart.

Bennett kwam na een vlakke etappe over 177 kilometer van Le Puy-en-Velay naar Riom eerder over de meet dan de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma en de Italiaan Davide Ballerini.

De Belg Dylan Teuns blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt in de vierde etappe een kleine voorsprong op nummer twee Guillaume Martin.

De renners krijgen woensdag een individuele tijdrit over 26 kilometer voor de wielen. De eerste bergrit is op vrijdag als er koers wordt gezet naar Saint-Michel-de-Maurienne. Zondag is de slotrit van de voorbereidingskoers op de Tour de France.

Twee koplopers krijgen weinig ruimte

De etappe werd onder grotendeels natte omstandigheden verreden, maar dat weerhield Natnael Berhane (Cofidis) en Quentin Pacher (Vital Concept) er niet van al snel het hazenpad te kiezen.

Het peloton hield de twee echter goed in de gaten. De voorsprong van de koplopers werd maximaal vier minuten. Op 12 kilometer van de meet zat hun avontuur erop.

Het was daarna vooral wachten op een massasprint, aangezien de lange brede wegen zich niet bepaald leenden voor een ontsnapping. In de sprint werd Bennett perfect gelanceerd door zijn teamgenoten, waarna hij met grote voorsprong over de streep kwam.