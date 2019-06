Steven Kruijswijk baalt dat hij maandag in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné de nodige seconden verloor op zijn concurrenten. De renner van Jumbo-Visma concludeert dat hij een maand voor de Tour de France nog niet op de top van zijn kunnen zit.

"Na mijn hoogtestage is het gevoel goed, maar ik mis nog net een paar procent om met de besten mee te kunnen", zei Kruijswijk maandag na de zware heuveletappe van 180 kilometer, die hij als vijftiende eindigde.

De 32-jarige Brabander kon op de slotklim niet mee met zijn concurrenten en verloor daardoor ruim een halve minuut op onder anderen Chris Froome, Thibaut Pinot, Nairo Quintana en Adam Yates, die in de achtervolgende groep zaten.

"In de finale zat ik goed van voren, maar moest ik vlak voor de top net afhaken en belandde ik in een tweede groepje met Romain Bardet en Richie Porte", blikt Kruijswijk terug. "De opeenstapeling van korte beklimmingen en het slechte weer maakten de etappe erg zwaar. Het was een lastige en pittige rit."

Eerder op maandag maakte Jumbo-Visma bekend dat Kruijswijk in de Tour - wat betreft het klassement - fungeert als kopman van de Nederlandse wielerploeg, die daarnaast met sprinter Dylan Groenewegen jaagt op ritzeges in de vlakke etappes.

Kruijswijk leed tijdverlies in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné. (Foto: ANP)

'De mannen zijn goed op weg richting de Tour'

Ploegleider Grischa Niermann laat zich ondanks het tijdverlies van Kruijswijk in de tweede etappe niet ontmoedigen met het oog op de Ronde van Frankrijk, waar ook Wout van Aert namens Jumbo-Visma aan de start zal verschijnen.

"Het is jammer dat Steven en Wout in de tweede etappe niet met de besten mee konden. Je verliest liever geen tijd, maar na een hoogtestage van enkele weken is dat ook niet onlogisch", benadrukt Niermann. "De vorm is goed en de mannen zijn op de goede weg richting de Tour."

De tweede etappe in de Dauphiné werd gewonnen door de Belg Dylan Teuns, die zijn Franse medevluchter Guillaume Martin aftroefde in de sprint en zo de leiding in het algemeen klassement overnam.

Dumoulin blij met staat van gekwetste knie

Tom Dumoulin liet zich in de tweede etappe eveneens van een goede kant zien door in de vlucht van de dag te zitten. De Limburger, die in de Dauphiné zijn rentree maakt na zijn zware valpartij in de Giro d'Italia van vorige maand, werd met zijn medevluchters op zo'n 35 kilometer van de meet ingerekend.

"Ik ben best tevreden over hoe de koers tot nu toe gaat", zei Dumoulin, die nog niet volledig is hersteld van de in de Giro opgelopen knieblessure. "Ik was niet van plan om in de aanval te gaan, maar het liep nu eenmaal zo. Ik wist dat het heel lastig zou worden om het tot de finish vol te houden, maar het was een goede dag."

"Het is mooi dat mijn knie zich zo goed houdt tot dusver. Het is nu belangrijk om deze lijn door te zetten en hopelijk wordt mijn vorm de komende weken nog beter", aldus de kopman van Team Sunweb, die in de Tour (6 juli-28 juli) normaal gesproken een van de kanshebbers is op de eindzege.

De 28-jarige Dumoulin verloor door zijn afgeslagen aanval in de tweede etappe wel de nodige tijd in het algemeen klassement en is nu de nummer 53. Kruijswijk bezet momenteel de achttiende plek in de rangschikking van de Dauphiné met een achterstand van 55 seconden op leider Teuns.