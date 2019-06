Dylan Teuns heeft maandag de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Belg kwam na een zware heuvelrit van 180 kilometer als eerste over de streep in Craponne-sur-Arzon en is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De 27-jarige Teuns ontsnapte op zo'n 20 kilometer van de meet samen met de Fransman Guillaume Martin uit het peloton. De twee bleven de achtervolgende groep met daarin onder anderen Chris Froome en Nairo Quintana voor, waarna Teuns zijn medevluchter Martin nipt aftroefde in de sprint.

De renner van Bahrain-Merida boekte niet alleen zijn eerste dagzege van 2019, maar nam ook de leiderstrui over van de Noor Edvald Boasson Hagen. De winnaar van de eerste etappe moest lossen op de slotklim.

Teuns koestert in de algemene rangschikking een voorsprong van drie seconden op naaste belager Martin en twintig tellen op de Deense nummer drie Jakob Fuglsang. Wout Poels staat zevende in het algemeen klassement, op 24 seconden van Teuns.

Fuglsang completeerde het podium in de tweede etappe door op dertien seconden van Teuns over de streep te komen. Poels eindigde als negende en was daarmee de beste Nederlander. Steven Kruijswijk finishte als vijftiende op 44 seconden van Teuns.

Dumoulin in vlucht van de dag

Tom Dumoulin zat in de vlucht van de dag, maar werd op zo'n 35 kilometer van de finish gegrepen. De Limburger maakt in de Dauphiné zijn rentree, nadat hij de Giro d'Italia vorige maand vroeg moest staken door een valpartij. Dumoulin lijkt goed hersteld van zijn destijds opgelopen knieblessure.

Nadat de groep van Dumoulin - met daarin ook Gorka Izagirre, Emanuel Buchmann en David Gaudu - werd ingerekend, ontstond er een nieuwe kopgroep van twaalf met daarin onder anderen Teuns, Martin en de Belg Philippe Gilbert.

Teuns en Martin sloegen daarna een gaatje en werden achtervolgd door een groep met daarin onder anderen Froome, Fuglsang, Quintana, Thibaut Pinot en Poels. De klassementsrenners wisten de twee desondanks niet meer te terug te pakken, waarna Teuns in de sprint de overwinning veiligstelde.

Het Critérium du Dauphiné, die geldt als voorbereidingskoers op de Tour de France, duurt nog tot en met zondag. De rittenkoers gaat dinsdag verder met een vlakke etappe van 177 kilometer.