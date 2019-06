Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen zijn de kopmannen van Jumbo-Visma in de Tour de France, die op 6 juli van start gaat in Brussel.

Met Kruijswijk, die vorig jaar vijfde werd, mikt de Nederlandse WorldTour-ploeg op een goed klassement. Groenewegen, een jaar geleden goed voor twee ritzeges, moet zich laten zien in de massasprints.

Mike Teunissen is de derde Nederlander in de achtkoppige selectie, die verder bestaat uit de Belgen Wout van Aert en Laurens De Plus, de Duitser Tony Martin, de Noor Amund Grøndahl Jansen en de Nieuw-Zeelander Goerge Bennett.

Primoz Roglic, die eerder deze maand als derde eindigde in de Giro d'Italia, slaat de Tour de France over. Ook Robert Gesink, die zwaar geblesseerd raakte bij een val in Luik-Bastenaken-Luik en niet op tijd fit is, ontbreekt.

'Hebben grote sprint- en klassementsambities'

Jumbo-Visma meldt net als vorig jaar met "grote sprint- en klassementsambities" naar Frankrijk te trekken. "Het team rekent dit jaar opnieuw op de rappe benen van Groenewegen en voor het klassement op de constante Kruijswijk." De andere renners rijden in dienst van de Nederlandse kopmannen.

Voor Van Aert betekent zijn plaats in de Tour-selectie een bijzondere mijlpaal. Voor de drievoudig wereldkampioen veldrijden wordt het zijn debuut in een grote ronde.

"Wout is klaar voor die volgende stap", zegt Merijn Zeeman, die verantwoordelijk is voor het sportieve beleid. "Hij reed niet te veel koersdagen en heeft zich ideaal voorbereid."

De Tour begint op 6 juli en eindigt op 28 juli op de Champs-Élysées in Parijs.