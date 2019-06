Deceunick-Quick-Step heeft zondag de Hammer Series in Limburg gewonnen. De Belgische ploeg hield de leidende positie met verve vast in de afsluitende ploegenachtervolging.

De formatie van manager Patrick Lefevere had op vrijdag al de klimwedstrijd rond Vaals gewonnen, terwijl de sprintwedstrijd een dag later mede dankzij Fabio Jakobsen ook een prooi voor Quick-Step was.

Door de leidende positie in de stand mocht de Belgische ploeg zondag als eerste beginnen aan de 49 kilometer lange ploegenachtervolging, op een halve minuut gevolgd door BORA-hansgrohe. Jumbo-Visma mocht een minuut later als derde beginnen.

Quick-Step liep op het glooiende parcours rond Sittard alleen maar uit op de concurrentie, terwijl Jumbo-Visma halverwege de etappe BORA-hansgrohe wist in te halen.

Jumbo-Visma houdt BORA-Hansgrohe net achter zich

De Nederlandse ploeg, die de vorige reeks in Stavanger nog had gewonnen, kwam daarna niets dichter in de buurt van de Belgische ploeg, die zo glorieus de zege voor zich opeiste. Jumbo-Visma wist BORA nog net achter zich te houden in de strijd om plek twee.

In oktober is de derde en laatste wedstrijd uit de Hammer Series in Hongkong.