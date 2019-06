Tom Dumoulin heeft een overwegend goed gevoel overgehouden aan zijn rentree in het Critérium du Dauphiné. De renner van Team Sunweb maakte er zijn eerste kilometers sinds hij vorige maand uitviel in de Giro d'Italia.

"Mijn knie wordt dikker, maar op zich ging het wel goed. Als het elke dag zo zal gaan, ga ik de Dauphiné gewoon finishen. Ik ben benieuwd", zei Dumoulin na de heuvelachtige rit, waarin hij in dezelfde tijd als de winnaar 41e werd, tegen het AD.

"Mezelf extra doelen stellen zou teveel worden. Ik denk dat ik al heel blij mag zijn als het gewoon elke dag een beetje beter gaat en mijn knie het houdt tot het einde."

Dumoulin blesseerde zijn knie vorige maand bij zijn val in de Giro, waar hij voor de eindzege wilde gaan. De Limburger hoopt nu voor een goed klassement te gaan in de Tour. De Dauphiné is een belangrijk meetmoment.

"Ik hoop dat het zo blijft gaan", aldus Dumoulin. "Dat mijn knie goed blijft. Mijn vorm was nu niet super natuurlijk. Daar moet nog wel wat bij, maar dat komt wel goed."

'Ben wel beetje gespannen'

Ondanks zijn voorzichtige optimisme blijft Dumoulin voorzichtig over de resterende ritten in de Dauphiné. De Franse rittenkoers duurt nog tot en met volgende week zondag.

"Het nadenken over mijn knie zet ik niet zomaar uit van vandaag op morgen. Ik zie dat hij wel reageert. Ik ben wel een beetje gespannen over hoe het zal voelen na drie, vier à vijf dagen", aldus de Giro-winnaar van 2017.

De eerste etappe van de Dauphiné werd zondag gewonnen door Edvald Boasson Hagen, die voor de vijfde keer in zijn loopbaan dagsucces had in de Franse koers. De Noor van Dimension Data is automatisch de eerste leider.

Dumoulin kan zich maandag opnieuw testen in een heuvelachtige rit, wanneer het peloton 180 kilometer aflegt tussen Mauriac en Craponne-sur-Arzon. Er staan acht gecategoriseerde klimmetjes op het programma.