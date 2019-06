Edvald Boasson Hagen heeft zondag de eerste etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. Tom Dumoulin, die zijn rentree maakte na een val in de Giro d'Italia, finishte in het peloton.

Boasson Hagen is ook de eerste leider in de Franse WorldTour-koers, die tot volgende week zondag duurt. Voor de 32-jarige Noor is het in totaal zijn vijfde ritzege in de Dauphiné, na eerder succes in 2010, 2012, 2013 en 2016.

Achter de voor Dimension Data rijdende Boasson Hagen sprintten Philippe Gilbert en Wout van Aert naar de respectievelijk tweede en derde plaats. Wout Poels was de beste Nederlander op de 29e plaats.

Dumoulin finishte midden in het peloton als 41e in dezelfde tijd als de winnaar. Voor de renner van Team Sunweb is de Dauphiné een belangrijk meetmoment op weg naar de Tour de France die op 6 juli begint.

Dumoulin moest de Giro, die hij had aangewezen als hoofddoel voor dit seizoen, vorige maand noodgedwongen verlaten, nadat hij bij een val in de vierde etappe zijn knie had geblesseerd. De Nederlander hoopt nu voor een goed klassement te kunnen gaan in de Tour.

Vluchters pas in laatste kilometer gegrepen

De renners moesten in de 142 kilometer lange openingsrit van Aurillac naar Jussac drie klimmetjes bedwingen. De zwaarste daarvan, de Puy Mary van de eerste categorie (11,1 kilometer aan 5,9 procent) doemde echter al meteen na de start op en bood vooral kansen aan de vroege vluchters.

De Fransman Fabien Doubey, de Belgen Oliver Naesen en Julien Vermote en het Deense trio Magnus Cort, Niklas Eg en Casper Pedersen reden weg en zetten het peloton serieus aan het werk. Nadat de kopgroep flink was uitgedund, wist de Belg Bjorg Lambrecht in zijn eentje de sprong naar de twee overgebleven vluchters, Naesen en Cort, te maken.

De drie hoopten te kunnen sprinten voor de ritzege, maar werden bij het ingaan van de laatste kilometer gegrepen. Boasson Hagen, die vorige week al een ritzege boekte in de Ronde van Noorwegen, won vervolgens de sprint voor Gilbert en Van Aert.

Maandag staat opnieuw een heuvelachtige rit op het programma. De rit van Mauriac naar Craponne-sur-Arzon is 180 kilometer lang en telt acht gecategoriseerde klimmetjes.