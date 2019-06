Deceuninck-Quick Step heeft zaterdag ook de sprintrace van de Hammer Series gewonnen. Fabio Jakobsen had een groot aandeel in de zege door in de laatste sprint als eerste de finish te passeren.

Quick-Step verzamelde in totaal 1.307 punten en hield de concurrentie daarmee ruim achter zich. BORA-hansgrohe bleef met 706 punten nog het dichtst in de buurt van de Belgische ploeg en Team Jumbo-Visma werd met 541 punten derde.

In de sprintrace moesten de renners acht rondes van 12,4 kilometer door Sittard-Geleen afleggen. Bij elke passage van de finish krijgen de eerste tien renners punten. In de tweede, vijfde en laatste ronde worden dubbele punten uitgereikt. De uitslag wordt opgemaakt op basis van het aantal gescoorde punten per ploeg.

Jakobsen won tevens de sprint in de eerste ronde en eindigde zowel in de tweede als de zesde ronde als tweede. Ook zijn ploeggenoot Yves Lampaert zorgde voor de nodige punten.

Quick-Step riant aan de leiding in klassement

Vrijdag won Quick-Step ook de klimwedstrijd met overmacht. Daarin leidde het Belgische toptalent Remco Evenepoel zijn ploeg dankzij een indrukwekkende solo naar de winst.

In het klassement gaat Quick-Step met 2.374 punten riant aan de leiding. BORA-hansgrohe volgt op 1.339 punten op de tweede plek en Jumbo-Visma staat met 918 punten derde. De Nederlandse formatie won eind vorige maand de Hammer Series in het Noorse Stavanger.

In Limburg worden de Hammer Series zondag afgesloten met een ploegenachtervolging.

Deceuninck-Quick-Step viert de winst in de sprintrace. (Foto: Getty Images)