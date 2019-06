Tom Dumoulin denkt dat het lastig wordt om in goede vorm aan de start van de Tour de France te verschijnen als zijn prestaties in het Critérium du Dauphiné tegenvallen. De Limburger maakt zondag in de Dauphiné zijn rentree in het peloton.

"Als het echt tegenvalt, wordt het moeilijk de Tour in goede vorm te halen", erkent Dumoulin vrijdag tegenover de NOS. "Dan moet ik misschien mijn ambities bijstellen. Twee weken geleden dacht ik dat ik nu geen twijfels meer zou hebben, maar die twijfels heb ik wel."

Voor de 28-jarige Dumoulin wordt de Dauphiné zijn eerste koers sinds hij vorige maand met een knieblessure opgaf in de Giro d'Italia. Ruim drie weken later is hij nog niet volledig hersteld.

"Ik heb nog wat vocht in de knie en het kraakbeen is een beetje beschadigd. Het was een flinke botkneuzing. Ik heb afgelopen week echt goed kunnen trainen, maar het gaf wel wat reactie. Ik merkte dat ik in het laatste uur meer last had dan in het eerste uur. Dat is niet ideaal", vertelt de renner van Team Sunweb.

"Als ik er in de Dauphiné na een paar dagen achter kom dat het te veel pijn geeft, kan ik slijtage aan het kraakbeen veroorzaken. Als ik na een paar dagen te veel pijn heb, moet ik afstappen. Maar afgelopen week ging het prima, ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken."

Tom Dumoulin in actie tijdens de Giro d'Italia. (Foto: ANP)

Dumoulin niet bezig met favorietenrol voor eindzege

De Giro was dit jaar het hoofddoel van Dumoulin. Hij was al van plan om in juli in de Tour de France te starten, maar hij is momenteel zeker niet bezig met de favorietenrol voor de eindoverwinning in 'La Grande Boucle'.

"Dat lijkt me een beetje voorbarig. Zo voel ik me op dit moment niet", aldus de nummer twee van vorig jaar in de Tour. "Maar ik hoop dat er de komende weken verandering in kan komen."

Dumoulin zal voor het eerst in zijn carrière aan de start staan van de Dauphiné. De Franse rittenkoers telt in totaal acht etappes en duurt tot en met volgende week zondag.

Vorig jaar schreef Geraint Thomas de Dauphiné op zijn naam. De Brit won een maand later ook de Tour.