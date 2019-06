Pieter Weening heeft vrijdag de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De Fries hield het aanstormende peloton net achter zich en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen.

De 38-jarige Weening bleef de Roemeen Eduard-Michael Grosu (tweede) en de Italiaan Andrea Pasqualon (derde) twee seconden voor. De Fransman Christophe Laporte werd negende en behield de leiding in het algemeen klassement.

Weening demarreerde op ruim 10 kilometer van de finish samen met de Portugees Joaquim Silva uit het peloton. In de finale reed de renner van Roompot-Charles weg bij zijn medevluchter en uiteindelijk hield hij nipt stand.

Voor Weening is het zijn eerste overwinning in bijna een jaar tijd. In juli vorig jaar boekte hij in de Ronde van Oostenrijk zijn laatste zege. Eerder in zijn carrière won hij onder meer een etappe in de Tour de France en twee ritten in de Giro d'Italia.

Weening bezorgt Roompot tweede zege van het jaar

Voor Roompot betekende het de tweede overwinning van dit jaar. Begin mei schreef Jesper Asselman de openingsrit in de Ronde van Yorkshire op zijn naam.

In het klassement in Luxemburg heeft Laporte tien seconden voorsprong op de Belg Aimé De Gendt. Diens landgenoot Piet Allegaert bezet op elf tellen de derde plek.

De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat er een heuvelachtige etappe over ruim 178 kilometer van Mondorf naar Diekirch op het programma.