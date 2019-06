Team INEOS gaat met een sterk team van start in het Critérium du Dauphiné. De Britse wielerploeg reist met Chris Froome als kopman en Wout Poels en Dylan van Baarle als knechten af naar Frankrijk.

Froome gebruikt de Dauphiné als voorbereiding op de Tour de France, zijn hoofddoel van dit jaar. Hij komt voor het eerst sinds begin vorige maand weer in actie, toen hij als dertiende eindigde in de Ronde van Yorkshire.

De Brit won de Dauphiné in het verleden al drie keer. Hij was in 2013, 2015 en 2016 de sterkste, waarmee hij samen met Nello Lauredi, Luis Ocana, Bernard Hinault en Charly Mottet recordhouder is.

"Ik wil er voor de eindzege gaan. De Tour-selectie gaat in zijn geheel de goede kant op en ziet er goed uit. We zijn klaar voor de komende maanden. Hopelijk zetten we daarom ook een sterke prestatie neer in de Dauphiné", zegt Froome.

"Deze opbouw naar juli hebben we al een paar keer geprobeerd en getest. Ons trainingskamp op Tenerife ging heel goed en zoals altijd voelde ik me tijdens de tweede hoogtestage klaar om te koersen."

Froome in 2016 tijdens de huldiging voor zijn derde eindzege in het Critérium du Dauphiné. (Foto: ANP)

Froome krijgt hulp van Poels en Van Baarle

Froome krijgt in de jacht op zijn vierde eindzege hulp van onder anderen Poels en Van Baarle. De twee Nederlanders waren onlangs ook mee op trainingskamp naar Tenerife.

De selectie van Team INEOS, voorheen Team Sky, voor de Dauphiné bestaat verder uit de Pool Michal Kwiatkowski, de Italiaan Gianni Moscon, de Brit Ian Stannard en de Wit-Rus Vasil Kiryienka.

Geraint Thomas is er niet bij en kan zijn titel dus niet verdedigen. De Brit gebruikt de Ronde van Zwitserland volgende week naar alle waarschijnlijkheid als laatste test voor de Tour, die hij vorig jaar eveneens op zijn naam schreef.

Froome krijgt wel concurrentie van Tom Dumoulin. De Limburgse kopman van Team Sunweb is hersteld van de knieblessure die hem drie weken geleden tot een vroegtijdige opgave in de Giro d'Italia dwong.

De Dauphiné duurt van komende zondag tot en met volgende week zondag. Er staan twee berg-, drie heuvel- en twee vlakke etappes op het programma en er wordt een individuele tijdrit afgewerkt.