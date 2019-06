Tom Dumoulin keert komende zondag in het Critérium du Dauphiné terug in het peloton. De Limburger maakt zijn rentree na zijn valpartij in de Giro d'Italia.

"Zijn herstel ging langzamer dan we hadden gehoopt en hij ondergaat morgen een laatste MRI-scan, als laatste controle voordat hij naar Frankrijk afreist", meldt ploegleider Aike Visbeek van Team Sunweb woensdag.

"Dan zal hij de Dauphiné gebruiken om terug te keren in het wedstrijdritme voor zijn grotere doelen in juli. We nemen de koers dag per dag. We nemen geen enkel risico en we richten ons niet op het klassement."

Dumoulin moest vorige maand al in de eerste week van de Giro opgeven na een val in de finale van de vierde etappe en liep daarbij een knieblessure op. Hij verscheen nog wel aan de start van de vijfde rit, maar hield het al snel voor gezien.

Na zijn val in de Giro bleek uit een MRI-scan dat de schade aan de knie van Dumoulin meeviel, maar dat hij wel minimaal een week rust moest houden. Het is nog onduidelijk hoe zijn programma na de Dauphiné eruitziet.

Tom Dumoulin stapte in de vijfde etappe uit de Giro d'Italia. (Foto: ANP)

Deelname Dumoulin aan Tour nog niet bevestigd

Verwacht wordt dat de kopman zich volledig op de Tour de France focust, al is zijn deelname in Frankrijk nog niet bevestigd. De Dauphiné geldt als voorbereidingskoers op de Tour.

Dumoulin zal voor het eerst in zijn carrière aan de start staan van de Dauphiné. De Franse rittenkoers telt in totaal acht etappes en duurt tot en met volgende week zondag.

Vorig jaar schreef Geraint Thomas de Dauphiné op zijn naam. De Brit won een maand later ook de Tour.