Sam Oomen zet noodgedwongen een punt achter zijn seizoen. De klimmer van Team Sunweb had al een gebroken heup en moet zich nu ook laten opereren aan zijn lies.

De operatie vindt over zes weken plaats, wanneer de 23-jarige Oomen hersteld is van de blessure aan zijn heup. Die breuk liep hij vorige maand op bij een val in de Giro d'Italia.

"Voor de Giro kwam ik erachter dat ik last had van mijn lies, wat de pijn in mijn linkerbeen van de afgelopen maanden verklaarde. Ik kon nog trainen en sommige koersen rijden, maar tijdens tijdritten en op belangrijke momenten had ik veel pijn", aldus Oomen op de site van Team Sunweb.

"Mijn been werkte niet zoals het moest. Het is een grote tegenvaller dat mijn seizoen voorbij is, maar hopelijk is het een opluchting dat de oorzaak van de pijn nu bekend is. Soms moet je een stap terug doen om er twee vooruit te zetten."

Oomen zag al af van Tour-deelname

Oomen zou zich dit jaar eigenlijk volledig op de Tour de France richten, maar werd door een blessure van Wilco Kelderman alsnog opgenomen in de ploeg van Team Sunweb voor de Giro. In Italië zag hij eerst kopman Tom Dumoulin uitvallen en moest hij in de veertiende rit zelf ook opgeven.

Vorige week werd bekend dat het vanwege zijn gebroken heup niet realistisch is dat Oomen volgende maand alsnog meedoet aan de Tour.

De Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 6 juli met een vlakke etappe door Brussel. De slotrit in Parijs is op zondag 28 juli. De Tour werd vorig jaar verrassend gewonnen door Geraint Thomas van Team Sky.