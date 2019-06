Vincenzo Nibali verruilt Bahrain Merida na dit seizoen voor Trek-Segafredo. Massimo Zanetti, de eigenaar van de ploeg van Bauke Mollema, heeft de komst van de nummer twee van de Giro dinsdag bevestigd.

"Ik wilde hem heel graag vastleggen en uiteindelijk is het me gelukt. Hij is een heel goede renner en een echte kampioen, die niets meer hoeft te bewijzen", zegt Zanetti tegen La Gazzetta dello Sport.

"Vincenzo is de beste renner van Italië en een van de besten ter wereld. Ik merk dat alle renners tegenwoordig behoefte aan een familiaire sfeer. Nibali zal dat bij ons vinden. We zullen een goede ploeg om hem heen bouwen."

De overgang van de 34-jarige Nibali, die voor twee jaar tekent, zal pas op 1 augustus worden aangekondigd door Trek-Segafredo, want vanaf die datum mogen transfers pas officieel bekendgemaakt worden.

Eerder dit jaar werd bekend dat de onderhandelingen tussen Nibali en Bahrain Merida over een nieuw contract waren vastgelopen.

Nibali elf keer op podium in grote ronde

Nibali rijdt sinds 2017 voor Bahrain Merida en kwam eerder uit voor Fassa Bortolo, Liquigas en Astana. De Italiaanse klimmer moest onlangs in de Giro de eindzege aan Richard Carapaz van Movistar laten.

Nibali greep daarmee naast zijn derde eindzege in Italië, want hij won de Giro in 2013 en 2016. Ook prijken de Vuelta a España (2010) en Tour de France (2014) op zijn palmares. In totaal stond hij elf keer op het podium in een grote ronde.

Bij Trek-Segafredo treft Nibali onder anderen Mollema, de nummer vijf van de laatste editie van de Giro. De Nederlander rijdt er sinds 2015.